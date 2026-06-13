Komentator Yaman, Hassan Al-Aidrous, meluapkan kegembiraannya di dalam ruang komentator, setelah gol bersejarah Boualem Khoukhi yang memberi Qatar poin pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia saat melawan Swiss, Sabtu malam.

Komentator "BeIN Sports" itu berteriak dengan suara nyaring: "Gilaaa, Qatar... Demi Allah, ini dia, Qatar!", dalam momen kegembiraan yang mencerminkan sukacita seluruh rakyat atas pencapaian bersejarah tersebut.

Sebuah video yang beredar, yang diunggah oleh stasiun TV Qatar di akun media sosialnya, memperlihatkan Al-Eidros dalam keadaan sangat bersemangat di dalam kabin, berteriak dan merayakan gol penentu yang tercipta pada menit kelima waktu tambahan, yang memberikan tim Al-Anabi hasil imbang berharga 1-1 melawan timnas Swiss.

Dalam klip berdurasi kurang dari 32 detik, Al-Eidros terlihat berteriak dengan keras: "Gilaaa, Qatar!", mengulangi kalimat tersebut beberapa kali, sebelum menambahkan dengan emosi yang jelas: "Demi Allah, Qatar berhasil!" sebagai ungkapan tulus atas kegembiraan bersama karena Qatar berhasil meraih poin pertamanya di Piala Dunia setelah tiga kekalahan beruntun di edisi 2022.

Gol Khoukhi tercipta melalui sundulan keras dari umpan silang Hammam Al-Amin pada menit ke-90+5, setelah pertandingan yang sepenuhnya dikuasai Swiss dan unggul melalui gol Breel Embolo dari tendangan penalti pada menit ke-17, sebelum kiper Mahmoud Abu Nada menyelamatkan timnya dengan penyelamatan gemilang, dan Khoukhi datang untuk mencatatkan sejarah di detik-detik terakhir.