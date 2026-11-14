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Mantan kiper Premier League Brad Friedel yakin Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo akan berkembang pesat di bawah manajer baru Manchester United, Mauricio Pochettino. Legenda asal Amerika Serikat itu menunjuk perkembangan Dele Alli di Tottenham Hotspur sebagai bukti kualitas kepelatihan pelatih asal Argentina tersebut.

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Pelatih baru mewarisi skuad yang tengah kesulitan

Friedel yakin kedatangan Pochettino dengan kontrak dua setengah tahun pekan depan dapat memicu kebangkitan di Old Trafford setelah Michael Carrick dipecat pada Kamis. Rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan di Premier League membuat Manchester United terpuruk di peringkat ke-18 klasemen. Rashford juga tampil buruk selama periode tersebut, tanpa mencatatkan gol maupun assist dalam delapan penampilan di semua kompetisi musim ini.

Pengalaman di Tottenham menjadi acuan untuk membangkitkan pemain muda

Setelah merekrut Alli yang saat itu berusia 18 tahun pada 2015, pelatih asal Argentina tersebut membimbingnya mencetak 55 gol dan 48 assist dalam 194 pertandingan. Alli juga meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA dan masuk Tim Terbaik PFA dalam dua musim berturut-turut, yakni 2015-16 dan 2016-17. Pada periode itu, Tottenham Hotspur sekali finis sebagai runner-up, dua kali menempati posisi ketiga, dan mencapai final Champions League untuk pertama kalinya.

Berbicara kepada Sam Matterface, Gabby Agbonlahor, dan Scott Minto di talkSPORT, mantan kiper Amerika Serikat Friedel menjelaskan mengapa Rashford dan Mainoo bisa mengikuti jejak Alli: "Saya pikir, alih-alih berusaha mendapatkan dukungan pemain senior, dia akan merangkul beberapa pemain muda yang punya potensi luar biasa.

"Pemain seperti Marcus Rashford bisa benar-benar berkembang di bawah asuhannya jika Mauricio memilih untuk fokus kepadanya. Begitu pula Mainoo dan pemain-pemain seperti mereka. Lihat saja apa yang dia lakukan bersama Dele Alli di Tottenham Hotspur ketika dia datang. Situasinya agak mirip. Dia sangat pandai membuat pemain yang dia inginkan dalam sistem dan budaya klubnya merasa sangat berharga.

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"Dia sangat bagus dalam hal itu, begitu pula seluruh stafnya. Mereka menunjukkan kepedulian dan membuat Anda merasa dibutuhkan, bahkan mungkin merasa lebih hebat daripada kemampuan Anda sebenarnya, sambil memastikan Anda tetap bekerja keras.

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"Kami sudah menonton banyak pertandingan Manchester United. Seusai beberapa pertandingan, kami bahkan mengatakan, 'Terkadang lawan bekerja lebih keras daripada mereka.' Itu tidak boleh terjadi. Itu satu aspek permainan yang sama sekali tidak akan dia toleransi, dan baginya sama sekali tidak penting nama siapa yang tertera di bagian belakang jersey Anda."

Kebuntuan kontrak menjadi ujian bagi kapten klub

Perhatian juga tertuju pada cara pelatih baru itu menangani kapten klub Bruno Fernandes di tengah ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang gelandang Portugal tersebut di Manchester. Sang kapten telah menolak tawaran kontrak baru kedua dari petinggi klub, sementara kontraknya saat ini akan berakhir pada penghujung musim.

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Ketika ditanya apakah Pochettino ingin mempertahankan sang pengatur serangan di skuad utama, Friedel menambahkan: "Saya pikir dia ingin mempertahankan pemain berbakat di klub, tetapi dia tidak akan menoleransi sikapnya jika Bruno memang punya ego. Saya sama sekali tidak mengenal Bruno secara pribadi. Menurut saya, Mauricio bukan orang bodoh. Dia ingin pemain-pemain terbaik berada di lapangan, tetapi mereka harus berkomitmen penuh.

"Jika tidak, dia akan segera berupaya melepas mereka. Saya membayangkan dia akan mencoba bekerja sama dengannya lebih dulu. Jika dia merasa Bruno tidak cocok, saya rasa dia tidak akan keberatan menggantinya.

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"Dia pemain berkualitas tinggi, kita semua tahu itu. Mauricio membangun budaya di klub. Jika dia tidak mau menerima budaya itu, dia akan dilepas."

Duel melawan Liverpool menanti era baru

Pochettino akan meninggalkan jabatannya bersama Amerika Serikat setelah pertandingan-pertandingan mendatang melawan Haiti untuk mulai bekerja di Manchester pekan depan. Masa kepemimpinannya di Old Trafford akan diawali ujian berat di Premier League melawan rival sengit Liverpool pada 22 November. Menanamkan etos kerja tanpa henti dan memastikan komitmen penuh dari para pemain senior akan sangat penting untuk mengangkat klub keluar dari zona degradasi.