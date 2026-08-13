La Liga bersiap menyongsong musim baru yang penuh dengan perubahan aturan perwasitan, sebagai bagian dari upaya komite teknis wasit untuk meningkatkan waktu efektif permainan dan membuat pertandingan berlangsung lebih cepat serta mengalir, dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap kasus-kasus yang menyebabkan permainan terhenti secara sengaja.

Sebagian dari perubahan ini datang setelah diterapkan di Piala Dunia, sementara yang lain mulai berlaku di Spanyol dengan beberapa perbedaan, di mana tujuan utama para wasit adalah mengurangi pemborosan waktu dan bertindak tegas terhadap perilaku yang memengaruhi kelangsungan pertandingan.

Sebuah sumber dari komite teknis wasit mengatakan kepada surat kabar Spanyol "Marca": "Semua orang berharap akal sehat menjadi acuan demi penerapan aturan-aturan baru ini."

Sanksi baru untuk pergantian pemain yang lambat

Salah satu kasus paling menonjol yang akan mendapat pengawasan lebih besar adalah pemain yang sengaja mengulur keluarnya dari lapangan saat digantikan.

Apabila pemain melampaui 10 detik saat meninggalkan lapangan, maka rekan barunya tidak akan langsung masuk, melainkan harus menunggu hingga penghentian permainan pertama setelah berlalunya satu menit penuh dari waktu efektif.

Adapun dalam kasus pemain berpura-pura cedera, akan ada mekanisme yang berbeda; pemain yang berpura-pura mengalami kemungkinan cedera akan diminta meninggalkan lapangan, dan baru bisa kembali setelah berlalunya satu menit dari penghentian berikutnya, tanpa perlu menghentikan pertandingan lagi demi kembalinya pemain tersebut.

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Para penjaga gawang di bawah sorotan

Komite wasit juga akan memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus penjaga gawang yang sengaja berpura-pura cedera dengan tujuan menghentikan permainan dan membuang-buang waktu.

Apabila wasit menilai bahwa cederanya tidak nyata dan penghentian permainan dilakukan secara sengaja serta tidak perlu, maka pelatih harus memilih salah satu pemain timnya untuk meninggalkan lapangan dalam waktu kurang dari 10 detik.

Apabila keputusan itu tidak dilaksanakan, maka kapten tim adalah pemain yang wajib meninggalkan lapangan.

Komite wasit menjelaskan bahwa wasit, ketika ia memiliki indikasi adanya upaya sengaja untuk membuang-buang waktu, dapat memulai hitung mundur selama 10 detik, kemudian menerapkan sanksi dan tindakan yang tercantum dalam aturan-aturan baru.

Tidak ada kartu merah karena menutup mulut

Sebaliknya, komite teknis wasit di Spanyol memutuskan untuk tidak menerapkan salah satu poin yang sempat memicu kontroversi belakangan ini, yaitu terkait kemungkinan mengusir pemain yang menutup mulut mereka saat berbicara dengan lawan, mengacu pada apa yang dikenal di media sebagai "hukum Vinicius".

Aturan yang ditetapkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB" mengizinkan setiap kompetisi untuk menentukan apakah akan menerapkan aturan ini atau tidak, dan komite wasit Spanyol memilih untuk tidak mengadopsinya di kompetisi domestik.

Para pejabat komite menjelaskan: "Bagi kami, menutup mulut tidak akan menjadi kartu merah. Kami tidak tahu apa yang dikatakan pemain kepada lawannya, dan kami menilai mengusirnya akan menjadi hal yang tidak adil dan berlebihan."