Laga pembuka kompetisi La Liga Spanyol musim 2026-2027 antara Deportivo Alaves dan Getafe menyajikan insiden perwasitan kontroversial pertama, setelah wasit Manuel Jesus Oriana mengeluarkan kartu merah untuk Kiko Femenia, sehingga Getafe terpaksa menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain.

Menurut laporan radio "Cadena SER", pengusiran Femenia terjadi menyusul tekel keras terhadap Adebayo Ripa, setelah pemain Getafe itu terlambat dalam duel usai lini belakang Alaves membuang bola, hingga menjatuhkan lawannya ke tanah sementara kakinya terjulur dan sepatunya terangkat, yang membuat wasit menganggap tekel tersebut sebagai pelanggaran yang layak diganjar kartu merah langsung.

Pakar perwasitan Iturralde Gonzalez menilai bahwa keputusan pengusiran itu secara prinsip dapat dibenarkan, seraya menyebutkan sebelum peninjauan teknologi wasit video (VAR) bahwa Femenia melakukan tekel dengan keras, kakinya terjulur dan sepatunya terangkat, spesifikasi yang berlaku bagi pelanggaran serius yang layak mendapat hukuman tegas.

Namun, kontroversi ini bukan seputar sifat tekel itu, melainkan lebih terkait dengan gambar yang diperoleh wasit saat meninjau teknologi video, karena kepadanya ditampilkan rekaman dari sudut jauh dan tidak jelas, hal yang membuat proses verifikasi insiden itu semakin sulit, menurut analisis perwasitan yang mengiringi pertandingan.

Iturralde mengatakan bahwa wasit berdiri pada jarak yang sangat dekat dengan insiden itu dan memiliki sudut pandang yang jelas, dengan menilai bahwa ia pada dasarnya tidak membutuhkan campur tangan teknologi video untuk mengambil keputusan, tetapi pada saat yang sama ia menyampaikan keberatannya terhadap kualitas gambar yang ditampilkan selama peninjauan, seraya menegaskan bahwa rekaman yang tersedia tidak memungkinkan untuk memastikan insiden itu secara utuh.

Kualitas gambar ini memicu kritik luas dari para komentator pertandingan, yang menyatakan keheranan mereka atas rendahnya kejelasan rekaman yang disodorkan kepada wasit pada laga-laga pertama musim ini, di tengah tuntutan akan perlunya menyediakan gambar yang lebih akurat saat meninjau keputusan-keputusan perwasitan yang menentukan.

Pada akhirnya, kartu merah dikeluarkan untuk Femenia, sehingga Getafe menyelesaikan babak pertama dengan 10 pemain, sementara keputusan itu menambah panas laga dan lebih dini menyulut kontroversi seputar kinerja perwasitan dan teknologi video pada musim baru La Liga Spanyol.