Krisis pemain Aljazair, Anis Hadj Moussa, di dalam klub Feyenoord kian memuncak setelah sang penyerang absen pada laga melawan NEC Nijmegen, di tengah keinginannya yang kuat untuk hengkang ke Liga Arab Saudi, menyusul tawaran finansial besar yang ia terima dari salah satu klub Kerajaan tersebut pada masa transfer musim panas.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", klub Arab Saudi itu telah menaikkan tawarannya menjadi 37 juta euro untuk mendapatkan jasa Hadj Moussa yang berusia 24 tahun, yang telah menjadi salah satu elemen serang utama Feyenoord sejak kepergian pemain Jepang, Ayase Ueda, ke Lille. Selisih gaji antara yang diterima pemain saat ini dan yang menantinya di Arab Saudi tampaknya menjadi faktor utama dalam keinginannya untuk pindah.

Giovanni van Bronckhorst, pelatih Feyenoord, sempat berusaha meredam ketegangan krisis ini sebelum laga melawan Nijmegen, dengan menegaskan bahwa pemain tersebut tidak menunjukkan keinginan untuk pergi. Namun, absennya sang pemain dari pertandingan itu kembali membawa isu ini mencuat dengan kuat, dan menegaskan bahwa masa depan sang penyerang kini menjadi bahan perselisihan di dalam klub.

Data yang ada menunjukkan bahwa Van Bronckhorst berbicara dengan Hadj Moussa beberapa jam sebelum pertandingan, dan memberi tahunya bahwa ia tidak ingin bermain, setelah sang pemain bersikeras pada sikapnya dan keinginannya untuk berangkat ke Arab Saudi guna menuntaskan kepindahannya.

Diyakini bahwa tekanan keluarga turut berperan dalam sikap sang pemain, terutama di tengah selisih besar antara tawaran finansial yang menantinya di Liga Arab Saudi dan apa yang ia terima bersama Feyenoord. Namun, klub Belanda itu tampaknya tidak bersedia melepas jasanya dengan mudah.

Meskipun tawaran Arab Saudi telah mencapai 37 juta euro, Feyenoord tetap bersikeras untuk mendapatkan imbalan finansial yang lebih besar sebelum menyetujui kepergian sang pemain, hal yang mengancam membuat krisis ini tetap terbuka dalam beberapa hari ke depan.

Di tengah berlanjutnya perselisihan ini, kecil kemungkinan Hadj Moussa akan bermain bersama Feyenoord dalam laga yang dinanti melawan Barcelona, sementara masih berlangsungnya masa transfer musim panas di Arab Saudi memberikan waktu lebih banyak bagi sang pemain dan klub Arab Saudi untuk merampungkan transfer tersebut, di tengah ketidakpastian mengenai masa depan penyerang Aljazair itu bersama tim Belanda tersebut.