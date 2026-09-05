Erling Haaland terus menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Liga Primer Inggris, tidak hanya dengan kakinya tetapi juga dengan kepalanya, di mana statistiknya memuncaki daftar pencetak gol dari bola-bola udara sejak awal kiprahnya bersama Manchester City.

Haaland membawa Manchester City unggul atas Coventry City, setelah 26 menit laga kedua tim yang berlangsung di Stadion Etihad dalam ajang pekan ketiga.

Statistik dari jaringan Squawka mengungkap bahwa Haaland memuncaki daftar pemain dengan gol sundulan terbanyak di Premier League sejak kedatangannya ke City pada musim 2022-2023, dengan koleksi 20 gol.

Ollie Watkins, bintang Aston Villa sebelumnya yang pindah musim panas ini ke Al Hilal Saudi, menempati posisi kedua dengan koleksi 16 gol sundulan, disusul Chris Wood dengan 13 gol, sementara Casemiro dan Virgil van Dijk berbagi posisi keempat dengan 11 gol untuk masing-masing.

Haaland mengawali musimnya dengan dua gol dalam dua pekan pertama Liga Primer Inggris, di mana ia mencetak gol di setiap pertandingan melawan Bournemouth dan Crystal Palace secara berturut-turut, sebelum menghadapi Coventry di pekan ketiga.