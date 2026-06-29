Liga Saudi atau Liga Amerika?.. Tujuan Lewandowski Resmi Diungkap

Penyerang veteran asal Polandia, Robert Lewandowski, secara resmi telah menentukan masa depannya, setelah klub AS Chicago Fire mengumumkan telah merekrutnya melalui transfer bebas, sehingga mengakhiri spekulasi seputar destinasi berikutnya, di tengah laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Saudi.

Chicago Fire mengumumkan pada hari Senin ini, melalui akunnya di platform X, bahwa mereka telah mengontrak Lewandowski dengan kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2027–2028, sehingga pencetak gol terbanyak sepanjang masa Polandia ini akan menjalani pengalaman pertamanya di luar Eropa.

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Kepindahan Lewandowski ini terjadi setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir, klub di mana ia menghabiskan empat musim, sementara sebelumnya ia pernah bersinar bersama Bayern Munich dan Borussia Dortmund, serta memulai kariernya bersama Lech Poznan dan Znicz Pruszków di Polandia.

Greg Berhalter, Direktur Olahraga sekaligus Pelatih Kepala Chicago Fire, dalam pernyataan yang dilansir situs Major League Soccer (MLS), mengatakan: “Robert mewakili nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di klub ini. Ia adalah seorang juara sejati dan pesaing yang tangguh, dan kedatangannya mencerminkan ambisi kami untuk bersaing memperebutkan gelar serta meningkatkan level tim.”

Lewandowski memiliki catatan yang luar biasa, setelah mencetak 629 gol dan memberikan 159 assist dalam 869 pertandingan resmi bersama klub-klubnya. Ia juga telah meraih 32 gelar, di antaranya 10 gelar Bundesliga, 3 gelar La Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia Antarklub.

Di level internasional, Lewandowski merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Polandia dengan 89 gol dalam 167 pertandingan internasional. Ia juga memimpin timnas negaranya di Piala Dunia 2018 dan 2022, serta empat kali berpartisipasi dalam Kejuaraan Eropa.

Chicago Fire saat ini menduduki peringkat ketiga di Wilayah Timur Liga Amerika, dan berharap Lewandowski dapat memimpin tim tersebut untuk bersaing memperebutkan gelar juara dalam dua musim mendatang.