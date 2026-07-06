Liga Profesional Roshen terus menorehkan kehadiran yang mengesankan di Piala Dunia, setelah para bintangnya berhasil mencetak gol-gol menakjubkan selama turnamen yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Piala Dunia 2026 ini menyaksikan partisipasi banyak bintang yang aktif di Liga Profesional Roshen, dipimpin oleh kuartet pemain Portugal, yaitu Cristiano Ronaldo, João Félix, Rúben Neves, dan João Cancelo.

Jaringan statistik sepak bola “Opta” mencatat bahwa Liga Profesional Saudi memimpin daftar liga-liga Arab dalam hal jumlah gol yang dicetak sepanjang sejarah Piala Dunia, setelah para pemainnya mencatatkan total 28 gol. Angka ini mencerminkan perkembangan signifikan dalam level kompetisi tersebut selama beberapa tahun terakhir serta kemampuannya untuk menarik pemain-pemain berpengaruh di kancah internasional.

Di peringkat kedua ada Liga Mesir dengan 11 gol, yang memanfaatkan sejarah panjang partisipasi aktif para pemainnya di tim nasional Arab dan Afrika, baik melalui bintang-bintang lokal maupun pemain profesional yang pernah berkarier di lapangan-lapangan Mesir pada periode yang berbeda-beda.

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Sedangkan Liga Tunisia menempati posisi ketiga dalam daftar ini setelah para pemainnya mencetak 8 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, sebuah angka yang mencerminkan konsistensi sistem pembinaan Tunisia dalam menghasilkan pemain-pemain yang mampu tampil di ajang-ajang besar dan memberikan kontribusi bagi tim nasional mereka.

Liga Qatar berada di peringkat keempat dengan 7 gol, diikuti oleh Liga Uni Emirat Arab yang para pemainnya mencetak 6 gol, yang secara jelas mencerminkan perkembangan infrastruktur dan investasi olahraga di kedua negara selama beberapa tahun terakhir.

Daftar ini juga mencakup Liga Aljazair yang mencetak 5 gol, kemudian Liga Maroko yang mencapai 4 gol, sementara pemain Liga Irak mencetak dua gol—jumlah yang sama dengan Liga Kuwait—sehingga melengkapi gambaran dunia sepak bola Arab dalam statistik Piala Dunia ini.

Secara keseluruhan, angka-angka ini mencerminkan transformasi liga-liga Arab menjadi lingkungan yang lebih kompetitif dan mampu menarik serta mengembangkan bakat-bakat, baik lokal maupun internasional, yang secara langsung tercermin pada performa para pemain di turnamen-turnamen besar, terutama Piala Dunia.



