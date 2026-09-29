Liga Primer Inggris "Premier League" mengumumkan bahwa sebuah komisi independen telah menyatakan Manchester City bersalah atas seluruh pelanggaran terkait pelanggaran aturan keuangan kompetisi selama 9 musim, antara 2009/2010 hingga 2017/2018, di samping dinyatakan bersalah atas tiga dari empat tuduhan terkait ketidakkooperatifan dengan penyelidikan liga.

Dengan demikian, liga mengonfirmasi laporan-laporan yang dipublikasikan surat kabar Inggris dua hari lalu, yang memicu kehebohan besar di kalangan olahraga di sana.

Menurut pernyataan resmi yang dipublikasikan Liga Primer Inggris melalui situsnya, Selasa hari ini, komisi independen menyimpulkan bahwa selama periode tersebut Manchester City menjalin kontrak komersial "fiktif" dengan sejumlah mitranya, yang tidak mencerminkan kesepakatan sebenarnya antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan menggelembungkan pendapatan klub secara artifisial dan menekan biayanya, serta bersandar pada kesepakatan serupa lainnya.

Menurut komisi independen, klub menyampaikan laporan keuangan yang tidak akurat, dan menyembunyikan kondisi sebenarnya dari keuangannya dari para auditor dan otoritas pengatur sepak bola, serta melanggar secara signifikan batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Liga Primer Inggris dan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA".

Selisih 900 juta pound sterling

Komisi menjelaskan bahwa Manchester City menjalin sejumlah transaksi komersial fiktif dengan para sponsor selama periode yang diselidiki, sebagai bagian dari skema pendanaan klub secara tidak terbuka, di mana perusahaan-perusahaan terkait hanya membayar sebagian dari nilai kontrak sponsor, sementara sisanya didanai oleh "Abu Dhabi United Group for Investment and Development" (ADUG), pemilik klub.

Menurut komisi, dilakukan pula pengaturan lain yang didanai oleh pihak yang sama, dengan tujuan mencatat biaya operasional yang lebih rendah daripada pengeluaran aktual yang ditanggung klub, di samping pengaturan yang disebut komisi sebagai "fiktif" dengan perusahaan Fordham, yang membeli hak citra para pemain klub, dan pendanaan pengaturan tersebut juga berasal dari ADUG.

Komisi menyimpulkan bahwa tujuan dari pengaturan-pengaturan ini adalah menggelembungkan pendapatan Manchester City dan menekan biayanya lebih dari 900 juta pound sterling selama periode yang bersangkutan, sehingga memungkinkannya tampak patuh terhadap aturan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, komisi berpendapat bahwa klub menyampaikan laporan yang tidak mencerminkan kebenaran pendapatan dan pengeluarannya, serta menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya dari para auditor dan otoritas pengatur, seraya menegaskan bahwa perilaku Manchester City menunjukkan dengan jelas "niat untuk mengakali aturan Liga Primer Inggris".

Pelanggaran aturan Liga Primer Inggris dan UEFA

Komisi menunjukkan bahwa Manchester City gagal melaporkan pendapatan dan pengeluarannya secara akurat untuk keperluan aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan di Liga Primer Inggris, serta aturan Lisensi Klub dan Financial Fair Play milik Uni Eropa.

Menurut keputusan tersebut, seandainya seluruh kesepakatan terkait dicatat secara akurat dalam laporan keuangan klub, Manchester City akan melanggar batas pengeluaran Liga Primer Inggris dan UEFA dengan selisih yang sangat besar.

Manchester City dituduh menghalangi penyelidikan

Pelanggaran yang terbukti dilakukan Manchester City tidak terbatas pada periode keuangan yang diselidiki, karena komisi menemukan bahwa klub melakukan beberapa pelanggaran terkait kewajibannya untuk bekerja sama dan beritikad baik selama penyelidikan yang dilakukan liga selama 4 tahun.

Komisi menyimpulkan bahwa Manchester City "mengerahkan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan penyelidikan liga", dan terbukti 3 dari 4 tuduhan dalam aspek ini.

Ketua liga: Kasus Manchester City yang terpenting dalam sejarah

Richard Masters, Chief Executive Liga Primer Inggris, mengatakan: "Keputusan utama ini menetapkan fakta-fakta terkait apa yang terjadi di Manchester City selama periode ini, dan menjelaskan bagaimana klub melanggar aturan liga secara sistematis selama hampir satu dekade penuh".

Ia menambahkan: "Keputusan ini menegaskan kebenaran keputusan liga untuk melanjutkan kasus terhadap Manchester City. Meskipun prosesnya hingga saat ini panjang dan sulit, liga tetap bertekad untuk menetapkan fakta-fakta secara independen".

Ia melanjutkan: "Salah satu tanggung jawab utama liga adalah memastikan penerapan aturan yang disetujui klub-klub itu sendiri, untuk melindungi integritas kompetisi. Sangat penting agar kompetisi tetap adil dan kompetitif bagi semua klub dan suporter, dan kami menyikapi peran ini dengan sangat serius".

Masters menggambarkan kasus dan keputusan ini sebagai "yang terpenting dalam sejarah Liga Primer Inggris", tetapi ia menekankan bahwa sejumlah aspek kasus ini masih membutuhkan penyelesaian, yang terdepan adalah sanksi yang akan dijatuhkan kepada Manchester City".

Sanksi belum ditentukan, dan Manchester City berhak mengajukan banding

Liga Primer Inggris juga menegaskan bahwa terbuktinya pelanggaran tidak berarti sanksi telah diputuskan, karena masalah sanksi akan dibahas dalam sidang terpisah di hadapan komisi independen.

Sidang penentuan sanksi akan tetap bersifat privat dan rahasia sesuai aturan liga, hingga publikasi hasilnya diperbolehkan.

Manchester City juga berhak mengajukan banding terhadap keputusan komisi independen, dan liga menetapkan Jumat 2 Oktober sebagai batas akhir untuk menggunakan hak ini.

Liga mempublikasikan versi yang telah direvisi dari keputusan utama komisi, sembari menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mempublikasikan lampiran tambahan keputusan tersebut secepat mungkin ketika prosesnya memungkinkan.

Liga Primer Inggris berharap dapat menyelesaikan seluruh proses ini, termasuk banding apa pun dan publikasi keputusan-keputusan terkait, secepat mungkin.



