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Noni Madueke lolos dari kartu merah meski tampak menanduk Alexis Mac Allister saat emosi memuncak menjelang akhir kemenangan 1-0 Arsenal di kandang Liverpool pada Minggu, padahal ia sudah mengantongi kartu kuning. VAR mendukung keputusan wasit Andy Madley, tetapi perangkat pertandingan tetap menuai kritik setelah Jurrien Timber tidak dihukum karena menarik kaus Alexander Isak di kotak penalti.

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VAR jelaskan keputusan terkait Madueke

Madueke terlibat dalam insiden panas saat pertandingan di Anfield menyisakan 10 menit, setelah Mac Allister melanggar Martin Odegaard. Timber menghampiri pemain internasional Argentina itu sebelum Madueke mendekatkan kepalanya ke arah Mac Allister, yang kemudian terjatuh. Madley memberikan kartu kuning kepada Mac Allister dan Timber, sementara petugas VAR Stuart Attwell mempertahankan keputusan di lapangan untuk tidak mengusir Madueke.

Pusat Pertandingan Liga Primer Inggris menjelaskan keputusan itu di X: "Keputusan wasit bahwa Madueke tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Mac Allister telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR. VAR: 'Semua situasi telah diperiksa dan dinyatakan tidak ada pelanggaran. Ada sedikit kontak saat Madueke dan Mac Allister saling berhadapan. Menurut saya, kontak itu tidak keras, tidak mengandung kekerasan, dan tidak brutal.'"

Ashley Williams tidak yakin dengan reaksi Mac Allister

talkSPORT co-host Ashley Williams tidak terkesan dengan reaksi Mac Allister. Ia mengatakan kepada The Final Word: "Tidak, saya tidak bisa menerimanya, saya tidak bisa menerimanya. Kepalamu hanya tersentuh sedikit. Kalau saya menyentuh kepalamu sekarang dengan kekuatan sebesar itu, kamu tidak akan jatuh seperti itu. Lagi pula, dia yang mendatangi Odegaard dan mengeluh karena Odegaard terjatuh. Itu memang pelanggaran, jelas, lalu dia sendiri menjatuhkan diri. Apa yang sedang kita lakukan sekarang?"

Kartu kuning saja sudah cukup untuk mengakhiri pertandingan Madueke, karena ia telah menerima kartu kuning pada menit ke-55 akibat pelanggaran yang disengaja terhadap Bradley Barcola. Pemain berusia 24 tahun itu belum pernah mendapat kartu merah sepanjang kariernya di klub senior. Satu-satunya kartu merah yang pernah diterimanya terjadi saat membela tim U-19 PSV melawan Almere City pada 2019.

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Halsey kecam VAR terkait keputusan penalti atas Timber

Mantan wasit Liga Primer Inggris Mark Halsey melontarkan kritik paling kerasnya terkait klaim penalti pada babak pertama. Dalam kolomnya di SunSport, ia menulis: "Namun, insiden yang kita lihat melibatkan Jurrien Timber, ketika ia jelas-jelas menarik kaus Alexander Isak, menurut saya jelas merupakan penalti. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana VAR bisa menyatakan tidak ada pelanggaran dan tidak merekomendasikan wasit Andy Madley untuk meninjau insiden itu. Jika Timber tidak menarik kaus Isak, penyerang Liverpool itu akan mencapai bola." Ia menambahkan: "Saya sungguh heran VAR sama sekali tidak turun tangan dalam insiden itu."

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Halsey menilai persinggungan Christos Tzolis dengan Cody Gakpo tidak cukup untuk menghasilkan penalti. Ia juga menyebut Trey Nyoni dari Liverpool bisa saja menerima dua kartu kuning akibat pelanggaran terhadap Odegaard dan Kai Havertz pada awal pertandingan. Madley dicemooh saat meninggalkan lapangan setelah pertandingan berakhir, sementara suporter Liverpool menuduhnya terkecoh oleh aksi berlebihan para pemain Arsenal.

Apa selanjutnya bagi Arsenal dan Liverpool?

Kemenangan itu membuat Arsenal unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Primer Inggris, setelah meraih delapan kemenangan dalam sembilan pertandingan pembuka mereka.

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Kedua tim kini mengalihkan fokus ke Liga Champions pada Rabu, ketika Arsenal bertandang ke markas Slavia Prague dan Liverpool mengunjungi Fenerbahce.