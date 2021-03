RESMI: Liga Primer Inggris Musim 2021/22 Dimulai 14 Agustus Mendatang

Liga Primer Inggris musim 2021/22 dijadwalkan dimulai pada Sabtu, 14 Agustus mendatang.

Kepastian tersebut diumumkan oleh pihak EPL melalui akun media sosial pada Kamis (25/3). Kompetisi musim depan akan terbentang pada periode 14 Agustus 2021–22 Mei 2022.

✍️ Mark the diary, the 2021/22 season will start on 14 August ✍️ pic.twitter.com/MI6vIcTuK2