Liga Premier, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan melalui siaran langsung?

Liga Premier memang kompetisi yang langsung membuat Anda terpikat – bahkan jika Anda hanya ingin menonton sebentar saja. Meskipun hak siar sudah diatur dengan jelas, tetap penting untuk memiliki gambaran yang jelas: Siapa yang menayangkan apa, di mana siaran bersama berlangsung, dan bagaimana cara mengakses streaming secara andal? Di sini, SPOX telah merangkum sumber informasi terpenting untuk Anda.

Liga Premier, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan streaming langsung?

Premier League di TV dan siaran langsung: Sky dan WOW sebagai penyedia utama

Berbeda dengan Bundesliga, Premier League di Jerman sepenuhnya ditayangkan oleh Sky. Penyedia TV berbayar ini menayangkan setiap pertandingan secara langsung – sesuai selera Anda, baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam paket konferensi. Bagi yang tidak menonton di depan TV, Anda juga dapat menyaksikan pertandingan melalui streaming: melalui Sky Go (dengan langganan) atau secara fleksibel melalui WOW.

Sejak musim 2025/26, Sky juga menyiarkan Carabao Cup secara langsung. Jadi, bagi yang ingin menonton tidak hanya EPL, tetapi juga Piala Liga, Sky adalah pilihan yang tepat. Dan sejujurnya, hal ini membuat segalanya terasa jauh lebih santai.

Sebagai alternatif, Anda juga bisa mampir ke sini, karena kami menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan terpilih dari Premier League! Di sini Anda akan menemukan live ticker tersebut.

Konferensi atau pertandingan tunggal: Begini jalannya hari pertandingan Premier League yang khas

Tergantung pada waktu kick-off, pada dasarnya Anda hanya perlu memilih antara dua mode: Pertandingan fokus penuh sebagai siaran tunggal, atau siaran konferensi jika tim favorit Anda tidak bermain dan ada banyak pertandingan seru di beberapa tempat secara bersamaan. Terutama pada hari Sabtu atau Rabu dengan banyak jadwal paralel, siaran konferensi biasanya menjadi pilihan tercepat bagi Anda – dan jika ada pertandingan yang "berbalik", Anda masih bisa beralih ke sana.

