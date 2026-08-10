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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Liga Menegaskan: Ini Alasan Kami Mengizinkan Al-Nassr Melakukan Transfer di Musim Panas

Al Nassr FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Komentar resmi mengenai hal tersebut

Liga Profesional Roshn Arab Saudi menyudahi kontroversi yang mencuat seputar kemampuan klub Al Nassr untuk merampungkan kontrak-kontrak baru selama periode transfer musim panas, kendati beredar kabar mengenai adanya kewajiban finansial yang membebani klub.

Omar Batterjee, juru bicara resmi Liga Profesional, menjelaskan dalam konferensi pers hari Senin ini bahwa keberadaan kewajiban finansial tidak secara otomatis berarti melarang klub untuk mendaftarkan pemain baru, selama klub menyerahkan dokumen yang membuktikan kemampuannya memenuhi kewajiban tersebut.

Batterjee menegaskan bahwa Al Nassr, seperti klub-klub lainnya, dituntut untuk menyerahkan jadwal yang jelas mengenai kewajiban finansial yang harus dipenuhinya, disertai bukti tidak adanya celah finansial yang memengaruhi kemampuannya untuk merealisasikan kontrak-kontrak barunya.

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Juru bicara resmi itu menunjukkan bahwa izin untuk merampungkan transfer juga berkaitan dengan penyerahan jaminan finansial yang menjamin terpenuhinya kewajiban yang timbul dari kontrak-kontrak baru, dan itulah yang memungkinkan klub untuk menuntaskan operasinya di bursa transfer.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF



Dengan demikian, Liga menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai adanya utang atau kewajiban finansial tidak serta-merta bertentangan dengan kemampuan Al Nassr untuk mengontrak pemain, selama klub memenuhi persyaratan finansial dan jaminan yang ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang.

Penjelasan ini muncul di tengah gerak-gerik Al Nassr untuk memperkuat skuadnya sebagai persiapan menyambut musim baru, setelah klub merampungkan sejumlah berkas kontrak, di tengah pertanyaan suporter yang terus mengalir seputar kondisi finansial klub serta kemampuannya untuk melanjutkan pengeluaran di bursa transfer.

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