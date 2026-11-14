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Meski kompetisi lokal terhenti selama jeda internasional saat ini, para penggemar sepak bola Saudi masih bisa menyaksikan beberapa talenta muda bersinar di Joy Elite League.

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Jeda internasional kali ini menjadi ajang digelarnya 4 pertandingan di Liga Saudi U-21, setelah sebelumnya ditunda dari sejumlah pekan yang lalu akibat kondisi logistik yang tengah dialami Arab Saudi.

Penyerang Ibu Kota

Mungkin bakat paling menonjol yang dinantikan para penggemar untuk disaksikan adalah Battal Al-Harthi, penyerang Al-Riyadh, yakni ketika timnya menjamu Neom, Minggu besok, di lapangan pendamping klub Al-Riyadh di ibu kota Arab Saudi, dalam laga pekan keenam.

Al-Harthi memasuki pertandingan dengan moral tinggi, terutama setelah mencetak gol indah yang memberi timnya satu poin berharga dalam derby ibu kota Arab Saudi melawan rival tradisional Al-Nassr.

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Pertandingan itu berakhir imbang 1-1, dan Battal Al-Harthi mencetak satu-satunya gol Al-Riyadh pada menit yang sangat awal, tepatnya di menit ketiga, melalui tendangan penalti yang dieksekusinya dengan sangat apik.

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Gol tersebut menambah koleksi Al-Harthi menjadi 6 gol pada musim ini di Joy Elite League, menempatkannya di peringkat ketujuh daftar pencetak gol kompetisi, hanya terpaut 3 gol di belakang Moussa Adam, bintang Al-Ahli, yang bertengger di puncak.

Battal Al-Harthi dianggap sebagai pencetak gol terbanyak pertama di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, sepanjang musim ini di Joy Elite League hingga saat ini, meski ada dua tim besar sekelas Al-Hilal dan Al-Nassr dengan deretan bintang yang mereka miliki.

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Ghali Al-Shammari

Pertandingan yang sama juga akan menampilkan pemain lain yang namanya tengah meroket belakangan ini, yaitu Ghali Al-Shammari, bintang Neom, di mana para penggemar timnya sangat mengandalkannya dalam duel yang dinanti melawan Al-Riyadh.

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Ghali Al-Shammari menjadi bintang paling menonjol pada pekan lalu, setelah memimpin Neom meraih kemenangan telak atas Al-Watan dengan skor 4-0, dengan mencetak tiga gol yang menempatkannya dalam daftar pencetak hat-trick pada edisi Joy Elite League musim ini.

Al-Shammari menunjukkan kecerdasan besar dalam pergerakan tanpa bola dan lolos dari jebakan offside, selain penempatan posisi yang baik di dalam kotak penalti serta memanfaatkan ruang di antara para bek.

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Gol-gol bintang Neom itu bervariasi antara kaki dan kepala, menampilkan penampilan ofensif yang lengkap dan menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu nama paling menonjol yang mencuri perhatian pada periode lalu.

Al-Shammari bergabung dalam daftar pencetak hat-trick musim ini, yang mencakup Mohammed Al-Issa dari Al-Ettifaq, Jefferson Ramos dari Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi dari Al-Ittihad, Daniel Al-Habib dari Al-Feiha, dan Ziyad Aba dari Al-Ahli.

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Nuh Al-Yami

Ghali Al-Shammari bukan satu-satunya pemain yang namanya menanjak di Joy Elite League belakangan ini, karena Nuh Al-Yami, pemain Al-Akhdoud, juga bersinar secara jelas dalam dua pekan terakhir.

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Al-Yami mencetak gol dalam satu-satunya kemenangan Al-Akhdoud sepanjang musim ini, yaitu atas Damac dengan skor 3-2 pada pekan kesembilan, sebelum menambah gol lain dalam kekalahan melawan Al-Tadamon dengan skor sama pada pekan lalu.

Dapat dikatakan bahwa Nuh Al-Yami tetap menjadi titik terang terbesar di klub Al-Akhdoud, meski kondisi negatif yang dialami timnya sepanjang musim ini.

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Pada saat Al-Akhdoud menempati peringkat kedua puluh dua di klasemen dengan hanya 3 poin dari satu kemenangan dan 4 kekalahan, Nuh Al-Yami telah mencetak dua gol dari total 5 gol tim pada musim ini, atau sebesar 40%.

Al-Yami akan berupaya menunjukkan kemampuan mencetak gol yang lebih banyak, dan melanjutkan torehan gol untuk pertandingan ketiga secara beruntun, dalam duel melawan Al-Jabalain dalam laga pekan keenam.

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Amadou Dieng

Pencetak gol lain yang akan tampil pada pekan jeda internasional di Joy Elite League adalah pemain asal Senegal Amadou Dieng, penyerang Al-Hazm, sang juara bertahan edisi lalu, yakni ketika menghadapi Al-Tadamon di pekan kelima.

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Dieng menampilkan level yang sangat kuat dalam pekan-pekan terakhir Joy Elite League, yang terakhir pada pekan kesepuluh ketika ia mencetak gol dalam kemenangan Al-Hazm atas Al-Khaleej dengan skor 2-0.

Penyerang asal Senegal itu juga mencetak dua gol dalam kemenangan atas Al-Wehda dengan skor 5-0, dalam laga pekan kedelapan, di mana ia terpilih di antara 5 bintang terbaik pekan tersebut.

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Secara umum, Dieng menempati peringkat ketujuh di klasemen pencetak gol musim ini Joy Elite League dengan koleksi 6 gol, sehingga ia perlu mencetak gol demi mengejar Moussa Adam, bintang Al-Ahli, yang bertengger di puncak.

Nawaf Al-Jadawi

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Pada pertandingan yang sama, akan tampil bintang baru yang juga berhasil bersinar dalam tiga pekan terakhir, yaitu Nawaf Al-Jadawi, pemain Al-Tadamon, dalam duel melawan Al-Hazm.

Al-Jadawi mencetak gol dalam hasil imbang 3-3 dengan Al-Ahli pada pekan ketujuh, lalu gol kemenangan atas Al-Ansar pada pekan kedelapan, kemudian gol ketiga dalam kemenangan atas Al-Akhdoud dengan skor 3-2 pada pekan kesepuluh.

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Dari 9 gol yang dicetak tim Al-Tadamon pada musim ini di Liga Saudi U-21, Nawaf Al-Jadawi menyumbang 3 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua tim setelah Ziyad Al-Shammari yang mencetak 4 gol.