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Posisi Al Ittihad di puncak klasemen Liga Jawwy Elite U-21 tidak lagi seaman pada pekan-pekan sebelumnya. Kekalahan dari Al Hazem membuka jalan bagi para pesaingnya untuk memangkas jarak. Sementara itu, Al Riyadh memanfaatkan hasil buruk Al Ahli untuk menguasai posisi runner-up sendirian, dan Al Nassr terus melaju dengan stabil hingga masuk dalam persaingan memperebutkan posisi teratas.

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Kompetisi ini memasuki pekan baru musim 2026-2027 di tengah persaingan yang rumit. Persaingan tidak hanya terjadi di puncak, tetapi juga merambah ke posisi yang lolos ke babak gugur dan zona degradasi, setelah hasil-hasil terakhir membuktikan bahwa satu kali tergelincir saja bisa mengubah peta klasemen sepenuhnya.

Al Nassr dan Al Ittihad dalam laga panas

Sorotan tertuju pada duel yang dinanti antara Al Nassr dan Al Ittihad di Stadion Olahraga Pangeran Faisal bin Fahd. Laga besar ini memiliki arti ganda bagi kedua tim: Al Ittihad berupaya mempertahankan posisinya di puncak klasemen, sedangkan Al Nassr datang dengan ambisi melanjutkan kebangkitannya dan semakin mendekati tim-tim papan atas.

Al Nassr mendapat motivasi tambahan dari keunggulan mencolok mereka atas Al Ittihad dalam laga-laga kelompok usia pekan lalu. Kedua tim bermain imbang 2-2 di level U-17, lalu laga U-15 berakhir imbang 1-1, sebelum Al Nassr meraih kemenangan telak 4-1 di level U-18 berkat hat-trick Hassan Al-Asmari.

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Hasil-hasil tersebut memberi warna tersendiri bagi laga yang dinanti ini, tetapi ujian sesungguhnya ada di Liga Jawwy. Al Nassr perlu mengubah perkembangan terakhirnya menjadi kemenangan yang memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, sementara Al Ittihad sadar bahwa satu kekalahan lagi bisa membuat mereka kehilangan posisi teratas.

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Di saat sang pemuncak klasemen menghadapi ujian berat, Al Riyadh akan menjamu Al Ansar, tim juru kunci, demi terus menekan Al Ittihad. Di sisi lain, Al Ansar berharap dapat menghentikan hilangnya poin dan menjauh dari zona bahaya.

Al Hilal dan Al Ahli diuji tim para pencetak dua gol

Laga Al Hilal dan Al Ahli tidak kalah penting dibandingkan duel besar Al Nassr kontra Al Ittihad. Al Hilal akan berhadapan dengan Al Wehda, yang datang dengan moral tinggi setelah Sattam Al-Lihyani tampil gemilang dan mencetak dua gol ke gawang Al Okhdood, sehingga menjadi salah satu nama yang layak diperhatikan pada pekan ini.

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Adapun Al Ahli akan bentrok dengan Al Khaleej, yang menampilkan permainan menyerang yang tajam saat menghadapi Al Ansar dan menang dengan tiga gol. Saud Bushaqra menjadi bintang paling menonjol dalam laga tersebut setelah mencetak dua gol. Al Ahli perlu segera menemukan kembali keseimbangannya setelah kalah dari Al Riyadh agar tidak semakin tertinggal dalam perburuan puncak klasemen.

Al Ittihad terancam, Al Riyadh rebut posisi kedua

Angka-angka di klasemen menunjukkan betapa ketatnya persaingan menjelang pekan ini. Al Ittihad memimpin dengan 26 poin, tetapi tidak lagi memiliki selisih yang nyaman setelah kalah dari Al Hazem, sang juara bertahan.

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Al Riyadh berada di posisi kedua dengan 24 poin setelah memanfaatkan hasil buruk Al Ahli untuk melangkahinya, sedangkan Al Ahli turun ke posisi ketiga dengan 22 poin. Al Taawoun terus membuntuti ketiga tim tersebut di posisi keempat dengan 21 poin, diikuti Al Fateh dan Al Hilal yang sama-sama mengoleksi 20 poin, sementara Al Nassr menempati posisi ketujuh dengan 17 poin.

Angka-angka ini berarti setiap hasil buruk baru bagi Al Ittihad bisa memberi Al Riyadh peluang untuk merebut puncak klasemen. Hasil para pesaing lainnya juga dapat memicu perubahan penting pada urutan tim di posisi yang lolos ke babak gugur. Di sisi lain, tekanan semakin besar bagi tim-tim yang dekat dengan zona degradasi, terutama Al Ansar yang membutuhkan kebangkitan agar tidak terus terpuruk di dasar klasemen.

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Persaingan top skor memanas antara Musa Adam dan Diang

Keseruan tidak berhenti pada klasemen tim. Perburuan gelar pencetak gol terbanyak ikut memanas setelah Amadou Diang, penyerang Al Hazem, berhasil menyamai Musa Adam, bintang Al Ahli. Keduanya kini sama-sama mengoleksi sembilan gol sehingga berbagi posisi teratas daftar pencetak gol.

Persaingan semakin panas karena ada lima pemain yang membayangi di dekat puncak dengan delapan gol masing-masing, yakni Mohammed Al-Eisa dari Al Ettifaq, Jefferson Ramos dari Al Fateh, Ammar Al-Ghamdi dari Al Ittihad, Battal Al-Harthi dari Al Riyadh, dan Abdulmajeed Sharif dari Al Taawoun.

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Dengan demikian, pekan mendatang tampak menjadi titik penentu di Liga Jawwy. Al Ittihad mempertahankan posisi puncak dari kejaran Al Nassr, Al Riyadh menanti peluang baru untuk merebut puncak klasemen, sementara Al Ahli dan Al Hilal terus berusaha memangkas jarak, bersamaan dengan memanasnya persaingan gelar pencetak gol terbanyak.