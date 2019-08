REVIEW Liga Primer Inggris - Dramatis! Manchester United Kalah Di Old Trafford

dikalahkan dengan skor 1-2 pada pekan ketiga Liga Primer Inggris di Old Trafford, Sabtu (24/8).

Man United tertinggal 0-1 sejak babak pertama. Gol pembuka Palace dicetak oleh Jordan Ayew pada menit ke-32. Ia melepaskan tendangan mendatar setelah tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper David de Gea.

Tersentak, Man United mutlak menguasai jalannya pertandingan. Namun, Paul Pogba cs cuma mampu melepaskan total tiga tembakan yang mengarah ke gawang lawan.

Skuat arahan Ole Gunnar Solskjaer sebetulnya memiliki peluang menyamakan skor pada menit ke-70 lewat titik putih. Tetapi, eksekusi penalti Marcus Rashford hanya membentur tiang gawang Palace.

Gol yang ditunggu baru kejadian pada menit ke-89 melalui gelandang Daniel James setelah menempatkan bola di sudut kiri gawang kiper Palace, Vicente Guaita.

Leaving it late ⏱



Patrick van Aanholt becomes the first player ever to score a 90th minute winner vs Man Utd at Old Trafford#MUNCRY | @CPFC pic.twitter.com/CrkQwhOpIi