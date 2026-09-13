Klub Al Ittihad menerima hadiah dari ibu kota Saudi, Riyadh, yang menempatkannya di puncak sebuah persaingan luar biasa di Liga Roshn.

Persaingan pekan ketujuh Liga Roshn Saudi ditutup pada hari Minggu ini, melalui kemenangan Al Riyadh atas Al Khaleej dengan skor 2-0, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, ibu kota Saudi.

Kekalahan itu merupakan yang pertama dialami Al Khaleej pada musim ini di Liga Roshn, setelah mereka menghindarinya dalam enam pekan sebelumnya, melalui 3 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Dengan demikian, Al Ittihad menjadi satu-satunya klub yang belum mengalami kekalahan pada musim ini di Liga Roshn, setelah 7 pekan pertama berlalu.

"The Tigers" telah menjalani 7 pertandingan, berhasil memenangkan 5 di antaranya, ditambah dua hasil imbang, tanpa mengalami satu kekalahan pun, sehingga tim menempati posisi kedua di klasemen dengan raihan 17 poin, terpaut satu poin di belakang pemuncak klasemen Al Hilal.

Al Ittihad bermimpi melanjutkan catatan tanpa kekalahan mereka, demi meraih gelar liga secara "emas", dalam sebuah pencapaian luar biasa yang tidak biasa terjadi di Liga Saudi.

Istilah liga emas disematkan pada gelar yang diraih sebuah tim tanpa mengalami satu kekalahan pun, dan hanya Al Hilal serta Al Shabab yang berhasil mewujudkan pencapaian ini di era profesionalisme, namun "Sang Pemimpin" menjadi satu-satunya yang meraihnya dua kali.

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