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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Liga Emas Memanggil: Hadiah dari Ibu Kota Tempatkan Al-Ittihad di Puncak Istimewa Roshn

Al Ittihad
Al Riyadh vs Al Kholood
Al Riyadh
Al Kholood
Saudi Pro League
Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Qatar

Apakah "Harimau" akan menorehkan sejarah?

Klub Al Ittihad menerima hadiah dari ibu kota Saudi, Riyadh, yang menempatkannya di puncak sebuah persaingan luar biasa di Liga Roshn.

Persaingan pekan ketujuh Liga Roshn Saudi ditutup pada hari Minggu ini, melalui kemenangan Al Riyadh atas Al Khaleej dengan skor 2-0, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, ibu kota Saudi.

Kekalahan itu merupakan yang pertama dialami Al Khaleej pada musim ini di Liga Roshn, setelah mereka menghindarinya dalam enam pekan sebelumnya, melalui 3 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Dengan demikian, Al Ittihad menjadi satu-satunya klub yang belum mengalami kekalahan pada musim ini di Liga Roshn, setelah 7 pekan pertama berlalu.

AFC Champions League Elite
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

"The Tigers" telah menjalani 7 pertandingan, berhasil memenangkan 5 di antaranya, ditambah dua hasil imbang, tanpa mengalami satu kekalahan pun, sehingga tim menempati posisi kedua di klasemen dengan raihan 17 poin, terpaut satu poin di belakang pemuncak klasemen Al Hilal.

Al Ittihad bermimpi melanjutkan catatan tanpa kekalahan mereka, demi meraih gelar liga secara "emas", dalam sebuah pencapaian luar biasa yang tidak biasa terjadi di Liga Saudi.

Istilah liga emas disematkan pada gelar yang diraih sebuah tim tanpa mengalami satu kekalahan pun, dan hanya Al Hilal serta Al Shabab yang berhasil mewujudkan pencapaian ini di era profesionalisme, namun "Sang Pemimpin" menjadi satu-satunya yang meraihnya dua kali.

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