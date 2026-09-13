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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X official account

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Liga Elite Joy: NSR Junior Merasakan Pahitnya Piala Senior dengan Kekalahan Bersejarah Baru

Al Nassr U21 vs Al Fayha U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21
Jawwy Elite League U-21
Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Klub Al Nassr menjauh dari jajaran tim papan atas di turnamen Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21), setelah kembali menelan kekalahan mengejutkan melalui sebuah "remontada" bersejarah untuk tim Al Fayha.

Tim Al Nassr U-21 kalah dari Al Fayha dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Minggu ini, di kandang mereka di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keempat kompetisi Liga Joy Elite.

Anehnya, para pemain muda "Al Alami" berhasil unggul dua gol melalui Youssef Al Tahan dan Abdulrahman Al Anzi pada menit ke-19 dan ke-28 secara berurutan.

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Meski waktu normal babak pertama berakhir dengan keunggulan Al Nassr dua gol tanpa balas, Al Fayha berhasil menyamakan kedudukan lewat dua gol dalam waktu 3 menit pada masa tambahan babak yang sama, melalui Mohammed Al Duwaish dan Muadh Al Habib.

AFC Champions League Elite
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Delapan menit sebelum pertandingan usai, Fahad Al Hubaishi mencuri gol kemenangan yang mematikan untuk tim Al Fayha, sehingga para pemain Al Nassr gagal membalikkan keadaan.

Kesandungan para pemain muda Al Nassr ini datang 24 jam setelah tim utama tersandung, kemarin Sabtu, dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Kekalahan ini merupakan yang kedua secara beruntun yang dialami tim Al Nassr U-21 pada musim ini di Liga Joy Elite, meski mereka baru memainkan 3 pertandingan saja, karena sebelumnya mereka kalah dari Al Fateh pada pekan lalu dengan skor 1-2.

Alih-alih kembali ke jajaran tim papan atas, tim Al Nassr justru melorot ke peringkat kelima belas di tabel klasemen, dengan raihan hanya 3 poin, yaitu peringkat yang tidak memberi kelayakan untuk tampil di babak gugur di akhir musim.

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