Klub Al Nassr menjauh dari jajaran tim papan atas di turnamen Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21), setelah kembali menelan kekalahan mengejutkan melalui sebuah "remontada" bersejarah untuk tim Al Fayha.

Tim Al Nassr U-21 kalah dari Al Fayha dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Minggu ini, di kandang mereka di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keempat kompetisi Liga Joy Elite.

Anehnya, para pemain muda "Al Alami" berhasil unggul dua gol melalui Youssef Al Tahan dan Abdulrahman Al Anzi pada menit ke-19 dan ke-28 secara berurutan.

Meski waktu normal babak pertama berakhir dengan keunggulan Al Nassr dua gol tanpa balas, Al Fayha berhasil menyamakan kedudukan lewat dua gol dalam waktu 3 menit pada masa tambahan babak yang sama, melalui Mohammed Al Duwaish dan Muadh Al Habib.

Delapan menit sebelum pertandingan usai, Fahad Al Hubaishi mencuri gol kemenangan yang mematikan untuk tim Al Fayha, sehingga para pemain Al Nassr gagal membalikkan keadaan.

Kesandungan para pemain muda Al Nassr ini datang 24 jam setelah tim utama tersandung, kemarin Sabtu, dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Kekalahan ini merupakan yang kedua secara beruntun yang dialami tim Al Nassr U-21 pada musim ini di Liga Joy Elite, meski mereka baru memainkan 3 pertandingan saja, karena sebelumnya mereka kalah dari Al Fateh pada pekan lalu dengan skor 1-2.

Alih-alih kembali ke jajaran tim papan atas, tim Al Nassr justru melorot ke peringkat kelima belas di tabel klasemen, dengan raihan hanya 3 poin, yaitu peringkat yang tidak memberi kelayakan untuk tampil di babak gugur di akhir musim.