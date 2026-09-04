Liga Elite Joy: Keputusan Resmi Selamatkan Al Nassr dari Kehilangan Bintang Masa Depan

Keputusan resmi baru menyelamatkan klub Al Nassr dari kehilangan para bintang masa depannya, di tengah krisis keuangan yang dialaminya belakangan ini.

Sebelumnya, komite pengawas keuangan yang berada di bawah Liga Roshn telah memutuskan untuk melarang Al Nassr melakukan perekrutan baru selama periode bursa transfer musim panas ini, kecuali gelandang asal Portugal Samu Costa dari klub Spanyol Real Mallorca.

Komite tersebut juga menolak mengesahkan perpanjangan kontrak sejumlah pemain tim utama, terutama winger Saudi Abdulrahman Ghareeb, serta beberapa pemain tim U-21 yang berpartisipasi di Liga Jawwy Elite.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Liga Roshn kembali memberikan persetujuannya kepada Al Nassr untuk memperpanjang kontrak para pemain kelompok usia yang berbeda, terutama para pemain tim yang berlaga di Liga Saudi U-21.

Perpanjangan itu tidak hanya berlaku untuk para pemain, karena liga juga memberikan persetujuannya untuk memperpanjang kontrak para pelatih kelompok usia yang berbeda, serta tim U-21.

Keputusan ini merupakan penyelamatan bagi masa depan klub ibu kota tersebut, yang memiliki banyak bakat istimewa di seluruh kelompok usia, khususnya di tim yang berpartisipasi di turnamen Liga Jawwy Elite.

Sebelumnya, Al Nassr lolos ke babak perempat final edisi lalu turnamen Liga Jawwy Elite, sebelum kalah dari Al Fateh yang melaju ke laga final namun juga kalah dari tim Al Hazm.

Pada musim baru ini, Al Nassr mengawali perjalanannya dengan kemenangan atas Al Jabalain dengan skor empat gol tanpa balas, dalam pertandingan yang menyaksikan penampilan gemilang Saad Haqawi dan Haidar Abdulkarim, sementara mereka bersiap menghadapi Al Fateh, lusa hari Minggu, di Al Ahsa, pada pekan ketiga.