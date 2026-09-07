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Liga Elite Joy: Kejutan Tiga Gol, Al-Hazm Kembali Bersinar dalam Pekan Penuh Kejutan

FEATURES
Al Faisaly U21 vs Al Najmah U21
Al Faisaly U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Fayha U21 vs Al Hazem U21
Al Fayha U21
Al Hazem U21
Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Damac U21 vs Al Riyadh U21
Damac U21
Al Riyadh U21
Al Kholood U21 vs Al Orobah U21
Al Kholood U21
Al Orobah U21
Al-Tadamon U21 vs Al Khaleej U21
Al-Tadamon U21
Al Khaleej U21
Arab Saudi

Apa yang terjadi di seri ketiga Joy?

Pekan ketiga kompetisi Liga Jawwy Elite menyaksikan banyak kejutan, setelah tiga klub papan atas menuai hasil mengejutkan, di saat Al-Hazm, sang juara bertahan, berhasil kembali ke jalur kemenangan dan meraih kemenangan pertamanya musim ini.

Kejutan tiga kali lipat bagi klub papan atas

Kejutan pekan ini diawali dengan kekalahan Al-Nassr dari Al-Fateh dengan skor 1-2, dalam laga yang membuat Abdulaziz Al-Fawaz mencuri sorotan setelah mencetak dua gol untuk timnya, membawa Al-Fateh meraih kemenangan berharga atas salah satu klub paling menonjol di kompetisi ini.

Al-Ahli pun tak lebih baik, setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Al-Jabalain, sehingga terus kehilangan poin pada pekan yang menyaksikan tersandungnya sejumlah nama besar.

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Kejutan bagi klub papan atas menjadi lengkap dengan kekalahan Al-Hilal dari Al-Taawoun dengan skor 1-2, sehingga sang Zaeem menelan kekalahan pada pekan ketiga, setelah gagal keluar dengan hasil positif menghadapi Al-Taawoun.

Al-Hazm kembali bersinar

Sebaliknya, Al-Hazm, sang juara bertahan Liga Jawwy Elite, berhasil kembali bersinar dan meraih kemenangan pertamanya musim ini, setelah mengungguli Al-Feiha dengan skor 3-1.

Al-Hazm sebelumnya absen pada pekan lalu karena penundaan laganya melawan Al-Watan, sementara mereka memulai perjalanan di kompetisi ini dengan kekalahan dari Al-Jabalain dengan skor 1-2, sebelum akhirnya pada pekan ketiga berhasil bangkit dengan kuat dan meraih kemenangan pertamanya.

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Al-Ittihad dan Al-Qadsiah paling produktif mencetak gol

Pekan ketiga menyaksikan produktivitas gol dari Al-Ittihad dan Al-Qadsiah, di mana Al-Qadsiah meraih kemenangan besar atas Al-Ettifaq dengan skor 4-2, sementara Al-Ittihad menghantam Al-Wehda dengan skor 4-1, menjadikan kedua tim sebagai yang paling banyak mencetak gol sepanjang pekan ini.

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Ammar Al-Ghamdi melanjutkan ketajaman ofensifnya bersama Al-Ittihad, setelah berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun, menegaskan kehadirannya sebagai salah satu elemen ofensif paling menonjol bagi tim pada awal musim ini.

Al-Khaleej menjaga gawangnya tetap perawan

Al-Khaleej berhasil meraih kemenangan bersih atas Al-Orobah dengan tiga gol tanpa balas, menjadikannya satu-satunya tim pada pekan ketiga yang menjaga gawangnya tetap perawan.

Pertandingan ini juga menyaksikan kembalinya Abdullah Al-Ajyan ke jalur pencetak gol, setelah mencetak gol pertamanya musim ini, meninggalkan jejaknya dalam kemenangan besar Al-Khaleej atas Al-Orobah.

Dua brace pada pekan ini

Pekan ini menyaksikan dua brace, yang pertama menjadi milik Abdulaziz Al-Fawaz, pemain Al-Fateh, yang mencetak dua gol timnya ke gawang Al-Nassr, membawa timnya meraih salah satu kejutan paling menonjol pada pekan ini.

Yang kedua menjadi milik Amadou Diang yang membawa Al-Hazm sang juara bertahan menang atas Al-Feiha 3-1.

Pada laga-laga lainnya di pekan ini, Al-Faisaly bermain imbang 1-1 dengan Al-Najma, sementara Al-Tadhamon mengungguli Al-Khaleej dengan skor 2-1, dan pertemuan Damac dengan Al-Riyadh berakhir imbang 1-1, pada pekan yang diwarnai kejutan-kejutan dalam kompetisi Liga Jawwy Elite.

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