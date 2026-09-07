Pekan ketiga kompetisi Liga Jawwy Elite menyaksikan banyak kejutan, setelah tiga klub papan atas menuai hasil mengejutkan, di saat Al-Hazm, sang juara bertahan, berhasil kembali ke jalur kemenangan dan meraih kemenangan pertamanya musim ini.

Kejutan tiga kali lipat bagi klub papan atas

Kejutan pekan ini diawali dengan kekalahan Al-Nassr dari Al-Fateh dengan skor 1-2, dalam laga yang membuat Abdulaziz Al-Fawaz mencuri sorotan setelah mencetak dua gol untuk timnya, membawa Al-Fateh meraih kemenangan berharga atas salah satu klub paling menonjol di kompetisi ini.

Al-Ahli pun tak lebih baik, setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Al-Jabalain, sehingga terus kehilangan poin pada pekan yang menyaksikan tersandungnya sejumlah nama besar.

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Kejutan bagi klub papan atas menjadi lengkap dengan kekalahan Al-Hilal dari Al-Taawoun dengan skor 1-2, sehingga sang Zaeem menelan kekalahan pada pekan ketiga, setelah gagal keluar dengan hasil positif menghadapi Al-Taawoun.

Al-Hazm kembali bersinar

Sebaliknya, Al-Hazm, sang juara bertahan Liga Jawwy Elite, berhasil kembali bersinar dan meraih kemenangan pertamanya musim ini, setelah mengungguli Al-Feiha dengan skor 3-1.

Al-Hazm sebelumnya absen pada pekan lalu karena penundaan laganya melawan Al-Watan, sementara mereka memulai perjalanan di kompetisi ini dengan kekalahan dari Al-Jabalain dengan skor 1-2, sebelum akhirnya pada pekan ketiga berhasil bangkit dengan kuat dan meraih kemenangan pertamanya.

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Al-Ittihad dan Al-Qadsiah paling produktif mencetak gol

Pekan ketiga menyaksikan produktivitas gol dari Al-Ittihad dan Al-Qadsiah, di mana Al-Qadsiah meraih kemenangan besar atas Al-Ettifaq dengan skor 4-2, sementara Al-Ittihad menghantam Al-Wehda dengan skor 4-1, menjadikan kedua tim sebagai yang paling banyak mencetak gol sepanjang pekan ini.

Ammar Al-Ghamdi melanjutkan ketajaman ofensifnya bersama Al-Ittihad, setelah berhasil mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun, menegaskan kehadirannya sebagai salah satu elemen ofensif paling menonjol bagi tim pada awal musim ini.

Al-Khaleej menjaga gawangnya tetap perawan

Al-Khaleej berhasil meraih kemenangan bersih atas Al-Orobah dengan tiga gol tanpa balas, menjadikannya satu-satunya tim pada pekan ketiga yang menjaga gawangnya tetap perawan.

Pertandingan ini juga menyaksikan kembalinya Abdullah Al-Ajyan ke jalur pencetak gol, setelah mencetak gol pertamanya musim ini, meninggalkan jejaknya dalam kemenangan besar Al-Khaleej atas Al-Orobah.

Dua brace pada pekan ini

Pekan ini menyaksikan dua brace, yang pertama menjadi milik Abdulaziz Al-Fawaz, pemain Al-Fateh, yang mencetak dua gol timnya ke gawang Al-Nassr, membawa timnya meraih salah satu kejutan paling menonjol pada pekan ini.

Yang kedua menjadi milik Amadou Diang yang membawa Al-Hazm sang juara bertahan menang atas Al-Feiha 3-1.

Pada laga-laga lainnya di pekan ini, Al-Faisaly bermain imbang 1-1 dengan Al-Najma, sementara Al-Tadhamon mengungguli Al-Khaleej dengan skor 2-1, dan pertemuan Damac dengan Al-Riyadh berakhir imbang 1-1, pada pekan yang diwarnai kejutan-kejutan dalam kompetisi Liga Jawwy Elite.