Bagikan Ikuti GOAL di Google

Al-Riyadh menjadi tim yang paling diuntungkan dari laga-laga tunda yang dimainkan di Liga Elite Jawwy (liga Arab Saudi U-21) selama jeda internasional saat ini, setelah kini semakin dekat dengan takhta dua raksasa Jeddah.

Iklan

Tiga laga tunda dari pekan kelima dan keenam digelar pada Minggu, Rabu, dan Kamis, 15, 18, dan 19 November ini, bertepatan dengan jeda internasional yang sedang berlangsung.

Al-Riyadh ancam takhta dua raksasa Jeddah

Rangkaian laga dibuka pada Minggu lalu, 15 November, ketika Al-Riyadh menjamu NEOM di stadion cadangannya di ibu kota Arab Saudi dalam laga tunda pekan keenam.

Al-Riyadh memulai pertandingan dengan meyakinkan dan langsung membuka keunggulan lewat penyerang andalannya, Battal Al-Harthi, pada menit kedelapan.

Iklan Iklan

Namun, NEOM berhasil bangkit pada menit ke-22, ketika Anas Al-Ahmadi sukses mencetak gol penyeimbang.

Topik Terkait

Meski begitu, sebelum babak pertama usai, tim ibu kota Arab Saudi itu kembali memimpin setelah Al-Baraa Bouzhar mencetak gol kedua bagi timnya pada menit pertama masa tambahan waktu.

NEOM berusaha mengejar ketertinggalan sepanjang babak kedua, tetapi Al-Riyadh mampu menutup rapat lini pertahanannya dengan sangat baik dan sukses membawa pulang tiga poin.

Iklan

Tiga poin tersebut membawa Al-Riyadh masuk ke empat besar klasemen liga Arab Saudi U-21. Mereka melonjak ke peringkat ketiga dengan koleksi 21 poin, hasil dari enam kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

Tim ibu kota itu kini hanya terpaut lima poin dari Al-Ittihad, pemuncak klasemen Liga Elite Jawwy, dan hanya tertinggal satu poin dari Al-Ahli yang menempati peringkat kedua dengan jumlah pertandingan yang sama.

Iklan

Al-Riyadh juga kini unggul satu poin atas Al-Fateh di peringkat keempat, dengan tim ibu kota tersebut telah memainkan satu laga lebih sedikit, serta unggul tiga poin atas Al-Taawoun di peringkat kelima yang sudah bermain dua laga lebih banyak.

Di sisi lain, upaya NEOM untuk mendekati empat besar kandas. Mereka tertahan di angka 14 poin dan menempati peringkat kesepuluh klasemen setelah menelan kekalahan ketiga, dengan catatan empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Iklan

NEOM kalah selisih gol dari Al-Nassr yang berada di peringkat kesembilan klasemen, meski tim ibu kota tersebut baru memainkan satu laga lebih sedikit.

Al-Hazem merayap mendekati Al-Nassr

Iklan

Berbicara soal Al-Nassr, tim ibu kota itu kini terancam kehilangan peringkat kesembilan, posisi yang sebenarnya tidak memuaskan para pendukungnya, setelah didekati tim lain, yakni Al-Hazem, juara bertahan Liga Elite Jawwy musim lalu.

Al-Hazem bertandang ke markas Al-Tadamon di Rafha, kemarin, Rabu, dalam laga tunda pekan kelima liga Arab Saudi U-21.

Iklan

Al-Hazem memenangi pertandingan dengan mudah setelah Nawaf Al-Bishri membuka keunggulan dua menit sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-43.

Penampilan paling menonjol datang dari penyerang asal Senegal, Amadou Diang, yang mencetak gol kedua pada menit ke-68. Meski Ziyad Al-Shammari sempat memperkecil ketertinggalan Al-Tadamon dua menit sebelum waktu normal usai, Diang kembali mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga timnya pada menit kelima masa tambahan waktu.

Iklan

Kemenangan tersebut mendongkrak koleksi poin Al-Hazem menjadi 13 dan menempatkan mereka di peringkat ke-11 klasemen Liga Elite Jawwy, setelah meraih kemenangan keempat, dengan catatan empat kekalahan dan satu hasil imbang.

Sang juara bertahan Liga Elite Jawwy kini hanya terpaut satu poin dari Al-Nassr yang menempati peringkat kesembilan dengan 14 poin, meski tim ibu kota itu masih memiliki satu laga tunda.

Iklan

Di sisi lain, Al-Tadamon tertahan di angka tujuh poin dan menempati peringkat ke-19 klasemen setelah menelan kekalahan kelima, dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Al-Okhdood dan Al-Jabalain berbagi angka

Iklan

Adapun laga terakhir dalam rangkaian pertandingan tunda mempertemukan Al-Okhdood dan Al-Jabalain hari ini, Kamis, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, dalam laga tunda pekan keenam.

Pertandingan berakhir imbang 1-1. Mohammed Sultan Al-Anazi membuka keunggulan Al-Jabalain pada menit ke-14, sebelum Hamad Mansour menyamakan kedudukan untuk Al-Okhdood pada menit ke-69.

Iklan

Hasil imbang tersebut membuat Al-Jabalain mengoleksi 12 poin dan menempati peringkat ke-12 klasemen Liga Elite Jawwy, sementara Al-Okhdood kini mengumpulkan empat poin dan berada di peringkat ke-22 klasemen.