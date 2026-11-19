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Setelah jeda sekitar dua pekan, Liga Elite Jawwy (Liga Arab Saudi U-21) kembali bergulir dengan sejumlah laga panas dalam lanjutan pekan ke-11.

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Liga Elite Jawwy terhenti selama dua pekan terakhir karena jeda internasional, dan hanya beberapa laga tunda dari pekan-pekan sebelumnya yang digelar dalam periode tersebut.

Jadwal Pekan ke-11 Liga Elite Jawwy

Pekan ke-11 Liga Elite Jawwy dimulai pada Senin, 23 November ini, saat Al Faisaly bertandang ke markas Al Watan di lapangan pendukung nomor (2) Kompleks Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha.

Setelah itu, Al Kholood bertamu ke markas Al Jabalain di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi di Hail, kemudian Damac menjamu Al Orobah di Stadion Kompleks Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, sebelum hari itu ditutup dengan laga besar antara Al Qadsiah dan Al Hilal.

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Keesokan harinya, Selasa, 24 November ini, Al Kholood menjamu Al Ansar di Stadion Kompleks Olahraga Pangeran Nayef bin Abdulaziz di Qatif, sementara Al Nassr bertandang ke markas Al Ettifaq di Dammam dalam salah satu laga terpanas pekan ke-11.

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Al Fateh menjamu Al Taawoun di lapangan pendukung Kompleks Olahraga Pangeran Abdullah bin Jalawi nomor (1) di Al-Ahsa, sedangkan Al Wehda berhadapan dengan Al Okhdood di Stadion Kompleks Olahraga Raja Abdulaziz di Makkah.

Pada hari yang sama, Al Ittihad menjamu Al Hazem dalam laga sengit di Jeddah, sebelum rangkaian pertandingan hari itu ditutup dengan lawatan Al Ahli ke markas Al Riyadh di ibu kota Arab Saudi.

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Selanjutnya, Al Fayha bertemu Neom di Al Majmaah pada Rabu, 25 November ini, sebelum pekan ini ditutup pada Kamis, 26 November, lewat laga Al Tadamon kontra Al Najma di Rafha.

Al Hilal Resmikan Stadion Bersejarah Al Qadsiah

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Salah satu laga terpenting pekan ini adalah lawatan Al Hilal ke markas Al Qadsiah pada Senin, yang akan menjadi pertandingan resmi pertama di Stadion Aramco, seperti yang diungkapkan surat kabar Arab Saudi "Al Riyadiyah" sebelumnya.

Al Qadsiah telah meresmikan Stadion Aramco yang berdiri di atas lahan seluas 800 ribu meter persegi dengan kapasitas 47 ribu penonton, dan stadion tersebut akan menjadi kandang tim utama dalam periode mendatang.

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Stadion itu baru menggelar satu laga persahabatan, dua hari lalu pada Rabu, ketika tim utama Al Qadsiah menang 4-2 atas klub Bahrain, Al Riffa, sementara laga resmi pertamanya adalah duel Al Hilal vs Al Qadsiah di Liga Elite Jawwy.

Tak diragukan lagi, laga sebesar ini menjadi momen yang pas untuk meresmikan stadion bersejarah tersebut, terlebih mengingat persaingan ketat yang selalu mewarnai pertemuan kedua tim di Liga Roshn, sementara laga ini akan menjadi pertemuan pertama mereka di Liga Elite Jawwy.

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Al Hilal tampil dengan ambisi kembali ke empat besar setelah belakangan terlempar dari zona tersebut. Al Hilal saat ini menempati peringkat keenam klasemen dengan 17 poin, hasil dari lima kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Tim ibu kota itu tertinggal tiga poin dari Al Fateh yang berada di peringkat keempat, yang akan menghadapi laga sangat berat melawan Al Taawoun di peringkat kelima.

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Al Hilal berupaya memanfaatkan performa Al Qadsiah yang sedang limbung belakangan ini. Al Qadsiah tak meraih satu kemenangan pun dalam tiga pekan terakhir: bermain imbang tanpa gol dengan Al Hazem, lalu kalah 1-2 dari Al Nassr dan 2-3 dari Al Najma.

Rentetan hasil buruk itu membuat tim dari kawasan timur tersebut turun ke peringkat ke-12 klasemen dengan hanya 11 poin, hasil dari tiga kemenangan dan dua hasil imbang, sementara empat laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

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Al Nassr vs Al Ettifaq: Duel Baru Riyadh dan Dammam

Tak jauh berbeda dengan laga Al Hilal vs Al Qadsiah, Selasa mendatang akan tersaji duel papan tengah yang mempertemukan tim dari Riyadh dan Dammam, yakni saat Al Nassr bertandang ke markas Al Ettifaq.

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Laga ini mempertemukan dua tim yang seharusnya berada di empat besar, tetapi musim ini jelas kesulitan akibat sejumlah hasil buruk sehingga keduanya tertahan di papan tengah.

Al Nassr menempati peringkat kesembilan klasemen Liga Elite Jawwy dengan 14 poin, hasil dari empat kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka hanya terpaut satu poin dari Al Ettifaq di peringkat ketujuh yang mengoleksi 15 poin dari lima kemenangan dan lima kekalahan, tanpa satu pun hasil imbang.

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Al Nassr sempat bangkit dari keterpurukan belakangan ini dengan menang 2-1 atas Al Qadsiah, lalu menaklukkan Al Khaleej dengan skor 2-0, sebelum kembali tersandung lewat hasil imbang 1-1 dengan Al Riyadh pada pekan lalu.

Al Nassr bertekad kembali ke jalur kemenangan, terlebih Al Ettifaq tampak kesulitan dalam beberapa pekan terakhir. Al Ettifaq hanya meraih satu kemenangan dalam empat laga terakhir, yakni 2-1 atas Al Ansar, sementara tiga laga lainnya berakhir dengan kekalahan, yakni 1-2 dari Neom, 1-5 dari Al Taawoun, dan 0-2 dari Al Ahli.

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Al Fateh vs Al Taawoun: Duel Perebutan Empat Besar

Di luar empat klub besar, pekan ke-11 Liga Elite Jawwy juga menyajikan laga besar yang diwarnai persaingan panas memperebutkan tempat di empat besar, ketika Al Taawoun bertandang ke markas Al Fateh pada Selasa mendatang.

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Kedua tim menjalani laga ini dengan posisi yang sangat berdekatan. Al Fateh menempati peringkat keempat klasemen dengan 20 poin, hasil dari enam kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, unggul dua poin atas Al Taawoun di peringkat kelima yang mengoleksi 18 poin dari enam kemenangan dan dua kekalahan.

Laga ini kian menarik karena kedua tim sedang dalam performa apik belakangan ini. Al Fateh memenangi dua laga terakhirnya, yakni 3-0 atas Al Faisaly dan 3-1 atas Al Kholood, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Al Hilal.

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Di sisi lain, Al Taawoun memenangi tiga dari empat laga terakhirnya, yakni 5-4 atas Al Khaleej, 5-1 atas Al Ettifaq, dan 2-0 atas Al Watan, sementara satu-satunya kekalahan mereka diderita saat takluk 1-2 dari Al Ittihad, sang pemuncak klasemen.

Yang membuat situasi kedua tim semakin pelik, tim yang kalah dalam laga ini akan turun di klasemen, terlebih jika Al Hilal menang atas Al Qadsiah. Karena itu, keduanya akan berambisi merebut kemenangan, atau setidaknya menghindari kekalahan.

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Al Ittihad vs Al Hazem: Duel Dua Juara

Laga besar lainnya di pekan ke-11 Liga Elite Jawwy akan digelar pada Selasa mendatang, ketika Al Hazem, juara musim lalu, berhadapan dengan Al Ittihad yang memuncaki klasemen musim ini.

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Al Ittihad tampil luar biasa musim ini. Mereka memuncaki klasemen dengan 26 poin setelah meraih delapan kemenangan dan dua hasil imbang, tanpa sekali pun menelan kekalahan sejauh ini.

Al Ittihad unggul empat poin penuh atas Al Ahli di peringkat kedua dan lima poin atas Al Riyadh di peringkat ketiga, sehingga posisi puncak mereka tetap aman apa pun hasil yang diraih pada pekan ini.

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Sebaliknya, Al Hazem tidak tampil dalam performa terbaiknya di awal musim ini setelah menjadi juara musim lalu. Mereka menelan sejumlah hasil buruk yang menjauhkan mereka dari papan atas.

Namun, sang juara bertahan kembali menemukan keseimbangan dalam beberapa pekan terakhir. Al Hazem memenangi tiga dari empat laga terakhirnya, yakni 5-0 atas Al Wehda, 2-0 atas Al Khaleej, dan 3-1 atas Al Tadamon, dengan satu-satunya kekalahan diderita saat takluk 0-1 dari Al Riyadh.

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Rentetan hasil positif itu mendongkrak Al Hazem ke peringkat ke-11 klasemen Liga Elite Jawwy setelah mengoleksi 13 poin, hasil dari empat kemenangan dan satu hasil imbang, serta empat kekalahan.

Al Ahli vs Al Riyadh: Duel Perebutan Posisi Runner-up

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Adapun laga terpanas pekan ini adalah duel dua tim yang bersaing memperebutkan posisi runner-up Liga Arab Saudi U-21 musim ini, yakni Al Ahli dan Al Riyadh, yang akan saling berhadapan pada Selasa mendatang.

Al Ahli menjalani laga ini dengan catatan sempurna musim ini. Mereka menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan sejauh ini, selain tetangga sekaligus rival mereka, Al Ittihad, yang memimpin klasemen seorang diri.

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Al Ahli sudah memainkan 10 laga sejauh ini dengan torehan enam kemenangan dan empat kali tertahan imbang. Hasil itu menempatkan mereka di peringkat kedua klasemen dengan 22 poin, tertinggal empat poin dari Al Ittihad.

Namun, Al Ahli bisa kehilangan posisi runner-up jika menelan kekalahan pertama musim ini, kali ini di tangan Al Riyadh yang sedang menjalani salah satu periode terbaiknya di Liga Elite Jawwy.

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Al Riyadh meraih tiga kemenangan dalam empat laga terakhirnya di kompetisi ini, yakni 1-0 atas Al Kholood dan Al Hazem, serta 2-1 atas Neom, sementara satu-satunya hasil minor mereka adalah imbang 1-1 dengan Al Nassr pada pekan lalu.

Al Riyadh hanya kalah pada laga pertama musim ini, yakni 0-1 dari Al Wehda, dan sejak itu meraih enam kemenangan serta tiga hasil imbang. Hasil itu menempatkan mereka di peringkat ketiga klasemen dengan 21 poin.

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Jika Al Riyadh mampu melanjutkan tren positifnya dan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang di hadapan pendukung sendiri untuk mencuri tiga poin dari Al Ahli, mereka juga akan merebut posisi kedua dari tangan Al Ahli dengan keunggulan dua poin.

Terbaik dan Terburuk di Liga Elite Jawwy

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Secara umum, Al Ittihad dan Al Ahli menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Liga Elite Jawwy musim ini, setelah masing-masing memainkan 10 laga sejauh ini.

Sebaliknya, Al Ansar menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan musim ini. Mereka menelan enam kekalahan dan dua kali bermain imbang, sehingga terpuruk di dasar klasemen dengan dua poin.

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Al Ettifaq menjadi tim dengan lini serang paling tajam musim ini dengan torehan 30 gol, sementara Al Ittihad memiliki lini pertahanan terbaik dengan hanya kebobolan empat gol.

Secara individu, bintang Al Ahli, Musa Adam, menjadi top skor Liga Elite Jawwy musim ini dengan sembilan gol. Ia unggul satu gol atas pemain Al Ettifaq Mohammed Al-Eisa, striker Al Fateh asal Tanjung Verde Jefferson Ramos, striker Al Ittihad Ammar Al-Ghamdi, serta pemain Al Hazem asal Senegal Amadou Diang, yang masing-masing telah mencetak delapan gol.