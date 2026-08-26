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grafica rosucci juventus 2026Getty Images
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Liga Champions wanita: Juve tampil baik, Inter buruk. Hasil putaran ketiga babak kualifikasi pendahuluan

Women's Champions League Qualification
Women's football
SKN St. Poelten vs Juventus
SKN St. Poelten
Juventus
VfL Wolfsburg vs Inter
VfL Wolfsburg
Inter

Hari yang pahit-manis bagi wakil-wakil Liga Italia di Liga Champions Wanita.Juventus menang dan tampil meyakinkan dengan menang 3-0 di kandang St.Polten dan menginjakkan satu kaki ke babak berikutnya. Hasil lebih buruk dialami Inter yang, bermain di kandang Wolfsburg, menelan kekalahan telak 2-0 yang menempatkan mereka dalam risiko besar tersingkir.


JUVE - Penampilan luar biasa dari Juventus yang memenangi leg pertama putaran ketiga kualifikasi dengan skor telak 3-0 di kandang St.Polten dan menaruh satu langkah besar menuju kelolosan, berkat dwigol Pinto dan gol indah Martina Rosucci. Singkatnya, semua berjalan mudah bagi tim asuhan Guerrero yang pada 2 September di Biella hanya perlu menuntaskan formalitas untuk mencapai fase liga, tempat Roma sudah berada.

INTER - Petualangan Inter di Women’s Champions League bisa jadi sudah terancam. Inter kalah 2-0 di kandang Wolfsburg dan, tujuh hari lagi, pada leg kedua putaran ketiga kualifikasi, akan dituntut melakukan misi yang sangat sulit. Tim asuhan Sassarini kebobolan gol dari Prasnikar dan Kuver tetapi mampu bertahan melawan tim Jerman meski bermain dengan 10 pemain pada awal babak kedua setelah kartu merah langsung untuk Robustellini.

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