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Vincent Kompany menolak panik setelah Bayern Munich menelan kekalahan pertama musim ini saat menghadapi Lille pada Rabu malam. Pelatih asal Belgia itu tetap optimistis meski timnya gagal mempertahankan keunggulan di Prancis, sehingga kiprah mereka di Eropa kini berada dalam posisi sulit.

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Dominasi babak pertama buyar di Prancis

Juara Bundesliga itu tampak berada di jalur kemenangan pada pertandingan kelima ketika Dayot Upamecano membawa mereka unggul sebelum jeda. Namun, klub Ligue 1 itu membalikkan keadaan setelah turun minum lewat gol Ayase Ueda dan gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic yang memastikan kemenangan tipis bagi tuan rumah.

Kompany dan Laimer sesalkan penurunan performa di babak kedua

Berbicara kepada DAZN seusai pertandingan, Kompany mengakui performa Bayern merosot tajam setelah jeda, tetapi menolak bereaksi berlebihan.

“Saya tidak ingin menutup-nutupi apa pun, tetapi Liga Champions tidak ditentukan di sini hari ini,” kata pelatih Bayern itu. “Babak pertama berjalan persis seperti yang kami bayangkan. Secara keseluruhan, itu sangat bagus. Kami hanya tidak bisa menemukan ritme lagi pada babak kedua. Itu bagian dari sepak bola, Anda harus selalu memainkan permainan Anda hingga menit terakhir.”

Konrad Laimer juga menyuarakan kekecewaan pelatihnya atas menurunnya intensitas mereka dan memperingatkan bahwa lawan di kompetisi Eropa akan menghukum setiap penurunan standar permainan.

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“Kami bermain agresif dan memiliki energi yang bagus, tetapi sedikit kehilangan itu pada babak kedua,” tambah sang bek. “Jika Anda tidak mencapai level tertinggi yang bisa Anda tampilkan di Liga Champions, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang kami harus segera memulihkan diri karena kami akan kembali bermain pada Sabtu.”

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Peluang menembus delapan besar tetap terbuka meski kalah

Kekalahan ini menempatkan Bayern di peringkat ke-15 klasemen fase liga, meski mereka hanya terpaut dua poin dari delapan besar. Setelah kalah agregat 6-5 dari PSG, yang kemudian menjadi juara, pada semifinal musim lalu, klub raksasa Jerman itu masih punya kesempatan untuk bangkit.

Kompany membela upaya skuadnya dan menyerukan persatuan setelah kekalahan pertama mereka musim ini.

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“Saya tidak bisa menyalahkan energi kami,” lanjut pelatih asal Belgia itu. “Sekarang kami harus berjuang untuk meraih keberuntungan kami sendiri, tetap bersatu, bertarung, dan sedikit menikmati perjuangan ini.”

Ujian di kompetisi domestik segera menanti di Hamburg

Perhatian segera kembali ke Bundesliga pada Sabtu, ketika Bayern bertandang ke markas Hamburg dengan kemenangan akan membawa mereka kembali ke puncak klasemen. Pemuncak klasemen saat ini, Borussia Dortmund, unggul dua poin dan akan menjamu Bayer Leverkusen pada Minggu.

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Setelah itu, kiprah Bayern di Eropa akan ditentukan oleh tiga laga fase liga yang tersisa: pertandingan kandang melawan Slavia Prague dan Real Betis, serta lawatan ke markas Manchester United.