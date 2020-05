Kapan Final Liga Champions & Liga Europa 2020 Digelar? Lalu, Kapan Laga Fase Gugur Dilangsungkan?

Goal punya semua yang perlu Anda ketahui terkait nasib turnamen Eropa musim ini setelah keduanya dihentikan di tengah pandemi virus corona.

Setelah UEFA memundurkan penyelenggaran menjadi 11 Juni–11 Juli 2021, pertanyaan kini mengarah pada kelanjutan Liga Champions dan Liga Eropa musim ini.

Ada kekhawatiran bahwa kedua turnamen dibatalkan, tetapi UEFA telah menjelaskan bahwa penundaan Euro tidak hanya akan mengurangi tekanan protokol kesehatan masyarakat, tetapi juga memungkinkan klub memiliki fleksibilitas dan ruang gerak untuk menyelesaikan musim domestik masing-masing.

Pada 1 April lalu, UEFA mengundang Sekjen dari 55 asosiasi anggota dalam sebuah konferensi video untuk membahas opsi-opsi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang pertandingan, serta mendiskusikan perkembangan dalam hal-hal lain, antara lain kontrak pemain dan sistem transfer.

UCL dan UEL ditangguhkan sejak Maret untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi, kapan dua turnamen antarklub Eropa tersebut akan kembali digelar tahun ini?

Kapan Liga Champions 2019/20 akan kembali berlangsung?

Belum ditentukan kapan tepatnya final Liga Champions 2019/20 akan digelar, tetapi UEFA mengincar tanggal penyelesaian pada Agustus.

Final diperkirakan akan berlangsung pada 27 Juni 2020 di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul, tetapi belum ada detail kapan sisa pertandingan akan dimainkan.

Penjadwalan ulang Euro hingga 2021 memberikan ruang dan memungkinkan klub domestik Eropa untuk menyelesaikan sisa musim liga masing-masing pada Juni mendatang.

Semua liga utama Eropa menangguhkan kompetisi domestik mereka. Seperempat dari total pertandingan belum digelar. Ketidakpastian tentang cara terbaik untuk melangsungkan sisa kampanye pun sempat menyeruak.

Pertandingan Liga Champions harus digelar beriringan dengan kompetisi domestik Eropa yang telah dijadwal ulang.

Sebelumnya, UEFA optimistis aksi klub-klub Eropa akan kembali pada pertengahan April, tetapi gagal terwujud.

"Langkah ini akan membantu penyelesaian semua kompetisi domestik yang ditangguhkan karena darurat COVID-19,” begitu bunyi pernyataan UEFA.

“Yang terpenting, final Liga Champions musim ini kemungkinan akan terjadi setelah banyak kontrak pemain yang berakhir pada 30 Juni,” begitu selanjutnya.

Bagaimana fase gugur Liga Champions 2019/20 diputuskan?

Masih belum ada informasi tentang bagaimana sisa pertandingan fase gugur Liga Champions akan diperebutkan.

Dengan UEFA berjalan pada jadwal sepakbola yang terbatas dan berusaha menyesuaikan diri dengan pertandingan domestik Eropa, ada kemungkinan bahwa pendekatan alternatif akan diambil untuk menentukan pemenang Liga Champions dan Liga Europa musim ini.

Pertemuan kedua antara vs , vs , vs , dan vs masih harus dimainkan.

Ada wacana setelah babak 16 besar Liga Champions berakhir, pertandingan perempat final dapat diputuskan melalui pertandingan satu leg, bukan skenario kandang dan tandang.

Opsi turnamen mini masih diperdebatkan dengan empat tim tersisa di fase gugur, meninggalkan rute semi final dan final karena jadwal yang terlampau padat.

Kapan Liga Europa 2019/20 akan kembali dilangsungkan?

Liga Europa juga terhenti di tengah-tengah babak 16 besar, dan bisa mengambil pendekatan yang sama dengan Liga Champions: rute singkat ke empat tim terakhir dan turnamen mini selama beberapa hari untuk menentukan pemenang.

Beberapa pertandingan tersisa pada babak 16 besar antara vs dan vs , belum dimainkan satu leg pun dan juga dapat digelar dalam satu pertemuan untuk menghemat waktu.

Final Liga Europa diperkirakan akan digelar pada 24 atau 25 Juni di Stadion Energa Gdansk, Polandia, tetapi itu juga masih mungkin berubah.

Laga Liga Champions & Liga Eropa mana yang telah ditunda?

Inter vs Getafe dan Sevilla vs Roma sudah ditunda sebelum pengumuman UEFA pada 13 Maret. Sementara sisa pertandingan Liga Europa lainnya sudah masuk tahap leg kedua.

, , , dan sudah lolos ke perempat final Liga Champions setelah menyelesaikan babak 16 besar dalam dua leg.