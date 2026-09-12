Hansi Flick, pelatih Barcelona, memberikan jawaban mengejutkan atas sebuah pertanyaan tentang prioritasnya antara Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

Barcelona bersama Flick meraih gelar Liga Spanyol dalam dua musim terakhir, namun tim Catalan itu belum merasakan nikmatnya mengangkat trofi juara Eropa sejak 2015.

Sementara Joan Laporta, presiden Barcelona, memberikan prioritas untuk meraih Liga Champions Eropa di atas turnamen-turnamen lainnya, Flick tidak menempuh jalur yang sama dan memberikan jawaban yang berbeda.

Dalam konferensi pers yang digelar hari Sabtu ini, jelang laga menghadapi Levante yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu, Flick ditanya apakah ia merasa kesulitan memotivasi para pemainnya di Liga Spanyol dengan anggapan bahwa kompetisi itu kurang penting bagi tim dibandingkan Liga Champions Eropa.

Pelatih asal Jerman itu menjawab dengan mengatakan bahwa menyikapi laga-laga liga tidak berbeda dengan laga-laga Liga Champions Eropa, meski kompetisi kontinental itu memiliki tempat yang istimewa.

Ia menjelaskan, seperti dikutip surat kabar "AS": "Tidak ada yang berbeda dari dua tahun terakhir. Liga Champions Eropa adalah sebuah impian, tetapi memenangi liga 3 kali berturut-turut akan menjadi hal yang luar biasa".

Ia menegaskan bahwa faktor terpenting baginya adalah menjaga kesiapan para pemain secara terus-menerus, seraya menjelaskan: "Bagi saya, yang penting adalah bagaimana kami berlatih setiap hari dan bagaimana kami menjaga kondisi terbaik yang mungkin. Bagaimana kami menjaga diri, bagaimana kami beristirahat, dan bagaimana kami menjaga fokus kami".

Ia menambahkan: "Saya akan mendukung para pemain, dan mereka harus memikirkan bagaimana mencapai level tertinggi mereka, sementara kami memiliki infrastruktur dan tenaga spesialis untuk membantu mereka mewujudkan hal itu".

Versi Paling Seimbang

Dalam konteks yang berbeda, pelatih Barcelona itu menilai bahwa tim saat ini mungkin adalah yang paling seimbang sejak ia menangani tim, seraya menegaskan bahwa peningkatan tidak hanya terbatas pada lini serang, tetapi juga meluas ke lini tengah dan pertahanan, dengan berkembangnya sejumlah pemain secara mencolok.

Ia berkata: "Ya, saya rasa hal itu bisa dikatakan demikian secara umum. Kami telah membaik di lini serang, begitu pula di lini tengah dengan bergabungnya pemain seperti Rodri di samping Pedri dan Gavi, dan ketika kami melihat lini pertahanan, saya melihat bahwa Cubarsi telah berada di level lain setelah Piala Dunia".

Ia menambahkan: "Cubarsi bermain dengan penuh percaya diri, fokusnya tinggi, dan ia juga membaik dari sisi fisik, dan ini adalah hal yang sangat penting bagi kami".

Filosofi Baru dalam Persiapan Fisik

Pelatih itu menyinggung soal kedatangan Benjamin Kugel ke jajaran staf teknis untuk bekerja sebagai pelatih kebugaran fisik, seraya menegaskan bahwa persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pergantian satu orang, tetapi dengan penerapan sebuah filosofi yang menyeluruh di dalam tim.

Ia menjelaskan: "Ini adalah filosofi yang berbeda, ya. Persoalannya tidak terbatas pada datangnya pelatih persiapan fisik baru, tetapi berkaitan dengan visi bersama. Semua orang bekerja sebagai satu tim".

Ia melanjutkan: "Energi di dalam kelompok ini positif, para pemain merasakannya dan saya juga merasakannya. Kami harus menjaga mereka pada level setinggi mungkin sepanjang musim".

"Para Pemain adalah yang Terpenting"

Mengenai posisinya yang memuncaki jajak pendapat suporter Barcelona sebagai pilihan yang paling disukai di antara anggota klub, pelatih itu menolak memberikan dirinya kepentingan khusus, seraya menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada kelompok dan para pemain.

Ia berkata: "Saya tidak suka terlalu banyak berbicara tentang diri saya sendiri karena saya adalah pelatih. Saya memimpin sebuah tim yang berisi para profesional hebat, dan saat ini semuanya berjalan dengan baik dan saya senang akan hal itu serta menikmati apa yang terjadi".

Ia menambahkan: "Tetapi saya bukanlah orang yang terpenting di klub ini, melainkan para pemain. Saya menghargai mentalitas yang mereka tunjukkan dalam setiap sesi latihan".

Barcelona Mengembangkan Fasilitasnya untuk Mendukung Para Pemain

Flick menunjukkan bahwa hari-hari jeda antar laga menjadi kian penting, seraya menegaskan bahwa klub juga berupaya mengembangkan fasilitasnya guna membantu para pemain melakukan pemulihan dengan lebih baik.

Ia berkata: "Hari-hari jeda antar laga sangat penting. Kami bahkan telah membaik di tingkat fasilitas kami. Kalian telah melihat gimnasium baru yang akan segera kami selesaikan, dan ini akan baik bagi para pemain serta akan membantu mereka pulih dengan lebih baik".

Ia menutup: "Jika lingkungan di sekitar tim membaik, maka segala sesuatunya menjadi lebih baik".

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