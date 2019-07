Liga 1 2019: Shopee Fasilitasi Penjualan 'Merchandise' Lima Klub

Merchandise lima klub Liga 1 2019 kini sudah bisa dibeli di Shopee.

Para pencinta sepakbola Indonesia kini memiliki kemudahan dalam membeli merchandise resmi klub Liga 1 2019 kesayangan mereka. Pasalnya, merchandise resmi tersebut bisa dibeli di perusahaan e-commerce ternama, Shopee.

Sebagai awalan, Shopee menggandeng lima klub, yakni Bhayangkara FC, Semen Padang, Madura United, Arema FC, dan Persela Lamongan, untuk memfasilitasi penjualan pernak pernik mereka.

Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (24/7). "Bersama dengan pertumbuhan pengguna pria di Shopee yang signifikan, kami menghadirkan laman khusus Shopee Liga 1 di Shopee agar pengguna dapat dengan mudah membeli official merchandise melalui official shop lima klub yang sudah resmi dibuka," ucap Daniel Minardi, Head of Brands Management Shopee.

Menurutnya, laman Shopee Liga 1 saat ini juga memberikan kemudahan dalam pembelian tiket dan juga kerap mengadakan permainan interaktif yang berhadiah tiket pertandingan gratis.

"Inisiatif ini merupakan lanjutan rangkaian dukungan Shopee dalam memajukan sepakbola Indonesia. Kami berharap dengan inovasi dan inisiatif ini para penggemar klub-klub Shopee Liga 1 bisa semakin menikmati kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Tanah Air," tambah Daniel.

Hal ini pun disambut positif oleh kelima klub tersebut. Apalagi, klub-klub itu merasakan manfaat yang besar dengan adanya penjualan merchandise di e-commerce.

"Kalau menurut saya, ini adalah masa depan. Kami harus mendukung Shopee, karena ke depan pasar klub sepakbola tidak hanya di lokal saja, tapi internasional," ujar Ali Reza, direktur Pengembangan Bisnis Bhayangkara FC.

Hal senada juga dituturkan COO Madura United, Annisa Zhafarina.

"Karena masyarakat Madura banyak perantau, dengan adanya Shopee yang bisa mengirim ke seluruh Indonesia memudahkan mereka untuk mendapatkan merchandise kami. Artinya, dari segi bisnis banyak membantu sekali. Penjualan kami pun meningkat saat ini," ujar Annisa.

Pihak Shopee pun mengungkapkan bakal ada klub Liga 1 lainnya yang diajak kerja sama seperti ini.

"Memang untuk melakukan integrasi butuh waktu. Butuh kesiapan bukan hanya kami, tapi juga klub. Ada beberapa klub sedang bersiap dan mudah-mudahan akan bertambah. Klub Liga 1 2019 akan terbuka mata bisnisnya. Mereka pun merasakan potensi luar biasa. Menjangkau banyak orang tanpa keterbatasan waktu," jelas Rezky Yanuar, Country Brand Shopee Indonesia.