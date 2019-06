Liga 1 2019: Pelatih Arema FC Enggan Pusingkan Niat PSM Makassar

Milo menegaskan para pemain Arema sedang dalam kondisi bagus untuk menghadapi PSM.

LIPUTAN ABI YAZID DARI MALANG

Pelatih Arema FC, Milomir Seslija, enggan ambil pusing soal wacana atau keinginan dari PSM Makassar untuk mempertimbangkan pengunduran jadwal pertemuan kedua tim pada pekan kelima Liga 1 2019. Arema dan PSM dijadwalkan bertemu di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, 23 Juni mendatang.

PSM berniat mengajukan pengunduran jadwal tersebut lantaran merasa waktu jeda ke pertandingan melawan Arema sangat mepet dengan laga mereka di Piala AFC 2019. Dari jadwal yang ada, PSM akan lebih dulu bertandang ke markas Becamex Binh Duong di pada 19 Juni mendatang, empat hari berselang melawan Arema, dan tiga hari kemudian melawan Binh Duong kembali.

Menurut Milo, sejauh ini belum ada informasi apapun yang mampir kepadanya, mengenai niat PSM tersebut. Sehingga dia meyakini jadwal pertandingan melawan PSM tidak akan berubah dari tanggal 23 Juni.

"Saya tidak mau berkomentar seandainya jadwal mundur. Karena kewenangan jadwal diatur oleh PT LIB dan PSSI, saya tidak berkompeten mengomentari keinginan mereka karena yang punya hak adalah PSSI," tegas Milo.

"Saya tidak mau bicara kerugian dan keuntungan, semua masih maybe yes maybe no. Tetapi jujur, pengunduran jadwal menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk dibicarakan di kompetisi, karena ini akan membuat semuanya berubah. Satu laga yang diundur akan membuat laga lain terpengaruh. Mari jalani saja semua itu sama-sama, toh kami juga bakal kehilangan pemain karena ke tim nasional. Semuanya terserah PSSI karena mereka yang menentukan," jelasnya.

Lebih lanjut, Milo mengatakan skuad asuhannya saat ini mengalami perkembangan yang positif. Dia pun sangat antusias untuk menjalani duel melawan tim Juku Eja.

"Para pemain sedang berada dalam situasi bagus karena akan melawan tim dengan kualitas bagus. PSM adalah tim yang bagus sekali, saya juga berharap mereka bisa menang di Piala AFC. Kami akan melawan tim dengan kekuatan yang lebih baik dibandingkan lawan kami sebelumnya," ujar mantan pelatih Madura United tersebut.

Sementara itu, hingga lima hari latihan, bek Arema, Arthur Cunha, masih belum menampakkan diri di sesi latihan. Sosok asal Brasil tersebut masih berada di negara asalnya. Milo berharap sang pemain segera kembali. Kabar dari manajemen, Arthur saat ini sedang menjemput keluarganya untuk tinggal di Malang.

"Saya terus berbicara dengan Arthur, dia mengaku juga menjalani latihan di sana. Sehingga nanti jika bergabung dengan pemain lain sudah siap dan tidak memulai dari awal," pungkas Milo.(gk-48)