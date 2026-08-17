Klub Cagliari tengah dilanda kecemasan yang luar biasa menyusul insiden mengerikan yang menimpa pemain mudanya, Yerry Trepy, yang berusia 20 tahun, dan nyaris merenggut nyawanya akibat tenggelam di sebuah kolam renang di Kota Porto Cervo.

Pemain tersebut sedang menghabiskan hari liburnya bersama tim setelah tampil sebagai pemain inti dalam pertandingan Coppa Italia melawan Arezzo pada hari Jumat, di mana tim mendapatkan dua hari istirahat, sebelum ia mengalami insiden itu selama akhir pekan.

Menurut laporan awal yang dikutip surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", Trepy terkejut dengan perubahan mendadak pada kedalaman kolam, dan karena ia tidak begitu mahir berenang, ia mengalami sesak yang parah dan kehilangan kesadaran, sebelum akhirnya diselamatkan dengan cepat dan segera dievakuasi menggunakan helikopter ke Rumah Sakit Sassari, di mana ia dipasangi alat bantu pernapasan.

Hasil pemindaian CT scan pada dada menunjukkan adanya sejumlah besar cairan di paru-parunya, yang menyulitkan proses pertukaran oksigen, sehingga para dokter memutuskan untuk menempatkannya dalam kondisi koma yang diinduksi secara medis di dalam unit perawatan intensif guna menghindari penderitaan lebih lanjut dan memberikan kesempatan untuk menerima perawatan yang diperlukan.

Klub Cagliari mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka "terus menjalin komunikasi dengan pihak fasilitas kesehatan dan keluarga pemain, serta memantau secara ketat perkembangan kondisinya", seraya menambahkan: "Pada saat ini klub menyampaikan harapan terbaiknya kepada Yerry dan keluarganya, serta meminta agar privasi mereka dihormati, dan akan memberikan pembaruan apa pun begitu tersedia".

Tim dijadwalkan untuk melanjutkan latihannya hari ini sebagai persiapan menghadapi Parma di kandang lawan pada pertandingan liga perdana.