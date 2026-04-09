Libur dan latihan terpisah... Bagaimana Al-Hilal dan Al-Sadd mempersiapkan diri untuk laga puncak Asia?

Klub Al-Hilal dan Al-Sadd mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan yang dinantikan di Liga Champions Asia, setelah menyelesaikan pertandingan mereka di liga Saudi dan Qatar pada Rabu kemarin.

Al-Hilal akan berhadapan dengan Al-Sadd pada Senin mendatang di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, dalam babak 16 besar Liga Champions Asia.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memutuskan untuk memberikan istirahat kepada para pemainnya dari sesi latihan pada hari Kamis ini, sebelum kembali berlatih pada hari Jumat untuk mempersiapkan diri menghadapi Al-Sadd.

"Al-Zaeem" akan menjalani latihan utama untuk pertandingan tersebut, lusa Sabtu, di ibu kota Saudi, Riyadh, sebelum berangkat ke Jeddah pada hari yang sama dengan pesawat pribadi.

Al-Hilal hanya akan menjalani satu sesi latihan di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut, pada hari Minggu mendatang.

Sebaliknya, pelatih asal Italia lainnya, Roberto Mancini, manajer teknis tim Al-Sadd, memutuskan untuk menggelar dua sesi latihan di Jeddah, setelah tiba di sana pada Sabtu mendatang, juga menggunakan pesawat pribadi.

Latihan pertama tim Qatar akan digelar di lapangan cadangan Stadion Olahraga Raja Abdullah, sedangkan yang kedua di Stadion Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, masing-masing pada hari Sabtu dan Minggu.

Al-Hilal dan Al-Sadd telah meraih kemenangan dalam pertandingan terakhir mereka di liga domestik, Rabu kemarin, sebelum bertanding di ajang Asia.

Al-Hilal mengalahkan Al-Khaloud dengan skor 6-0 di Stadion Kingdom Arena pada putaran ke-29 Liga Roshen, sementara Al-Sadd mengalahkan Al-Sailiya dengan skor 3-1 pada putaran ke-21 Liga Bintang Bank Doha.

Perlu dicatat bahwa Al-Hilal berada di peringkat kedua klasemen Liga Saudi dengan 68 poin, tertinggal dua poin dari Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, sementara Al-Sadd memimpin klasemen Liga Qatar dengan 42 poin.