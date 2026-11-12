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Penyerang Nottingham Forest, Liam Delap, mengungkapkan frustrasi dan amarah yang ia rasakan selama masa sulitnya di Chelsea sebelum menuntaskan kepindahan musim panas senilai £50 juta ke City Ground. Setelah kembali menemukan ketajamannya dalam mencetak gol di East Midlands, penyerang berusia 23 tahun itu kini bertekad meraih pemanggilan pertamanya ke timnas senior Inggris.

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Penyerang mengenang masa di Stamford Bridge

Delap membidik kesempatan membela timnas senior setelah menghidupkan kembali kariernya di kasta tertinggi usai menjalani satu tahun yang kurang memuaskan di London barat. Penyerang itu mencetak dua gol melawan Manchester City, klub yang didukungnya sejak kecil, pada akhir pekan untuk memastikan kemenangan 3-1 yang membawa Forest keluar dari zona degradasi Liga Primer. Dua gol tersebut membuat koleksinya di liga musim ini menjadi tiga gol, sudah melampaui seluruh catatannya sepanjang musim 2025-26 di Stamford Bridge.

Masa sulit memberi pelajaran berharga

Setelah tampil mengesankan di Ipswich Town, penyerang itu bergabung dengan Chelsea dengan biaya transfer £30 juta pada Juni 2025, tetapi ia hanya mencetak dua gol dalam 41 penampilan di semua kompetisi, dengan hanya satu gol tercipta di Liga Primer.

Berbicara kepada talkSPORT dalam acara White and Jordan pada Rabu, Delap berbicara terus terang tentang bagaimana kesulitan itu membentuk mentalitasnya: "Ketika keadaan tidak berjalan begitu baik, Anda belajar banyak.

"Terkadang Anda hanya duduk, merasa frustrasi dan marah. Namun, Anda harus melewati saat-saat seperti itu karena perjalanan dalam sepakbola tidak selalu lurus. Sejujurnya, menurut saya, hal itu lebih dari apa pun membuat Anda berkembang sebagai seorang pria, dengan tetap fokus dan berkonsentrasi pada diri sendiri."

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Striker membidik debut di timnas senior

Dengan jeda kompetisi domestik untuk periode pertandingan internasional terakhir pada 2026, striker itu tetap berada di East Midlands setelah tidak dipanggil untuk pertandingan Inggris mendatang melawan Kroasia dan Spanyol.

Meski telah mencetak 14 gol dalam 38 penampilan di berbagai kelompok usia untuk negaranya, ia masih menunggu kesempatan pertamanya bersama timnas senior. Ketika ditanya tentang ambisinya membela Inggris, Delap menjawab: "Ya, 100 persen, itu adalah ambisi sejak kecil. Saya hanya perlu fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan, menjalani satu pertandingan ke pertandingan berikutnya bersama Forest, lalu melihat apa yang terjadi."

Kualifikasi Euro menjadi kesempatan untuk membuka jalan

Delap masih punya banyak waktu untuk merebut tempat dalam rencana pelatih kepala Thomas Tuchel menjelang Euro 2028, yang berlangsung dari 9 Juni hingga 9 Juli 2028. Dengan kualifikasi resmi dimulai pada Maret tahun depan dan kapten Harry Kane sudah kukuh sebagai pilihan utama, rekrutan Forest itu punya peluang besar untuk menjadi opsi pelapis. Jika terus produktif setelah jeda, ia akan tetap masuk radar Tuchel.