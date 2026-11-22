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Bintang Maroko Yassir Zabiri melanjutkan performa gemilangnya di LaLiga musim ini setelah mencetak dua gol dalam laga timnya, Racing Santander, melawan Real Sociedad di ajang Liga Spanyol, Minggu (hari ini).

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Zabiri mengawali laga dengan impresif. Ia menjebol gawang lawan pada menit keenam untuk membawa timnya unggul, lalu kembali mencetak gol keduanya dalam pertandingan itu hanya dua menit berselang.

Bintang Maroko yang sedang bersinar itu kini mengoleksi 11 gol di LaLiga musim ini dan langsung masuk ke dalam persaingan di puncak daftar pencetak gol terbanyak kompetisi.

Zabiri kini menempati peringkat ketiga, melewati bintang Barcelona asal Spanyol, Lamine Yamal, yang mengemas 10 gol. Di atasnya ada penyerang Barca asal Brasil, Raphinha, dengan 15 gol, lalu penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, yang telah mencetak 13 gol.

Siapa Yassir Zabiri?

Bintang muda Maroko Yassir Zabiri terus menulis babak luar biasa dalam kariernya. Dalam waktu singkat, ia menjelma dari talenta menjanjikan di lapangan-lapangan Maroko menjadi mesin gol yang tak berhenti mencetak gol bersama Racing Santander di Liga Spanyol, sekaligus salah satu wajah baru paling menonjol di lini serang tim nasional.

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Yassir Zabiri lahir pada 23 Februari 2005 di Kota Marrakesh, Maroko. Ia tumbuh dengan kecintaan besar pada sepak bola sebelum bergabung dengan Akademi Sepak Bola Mohammed VI, yang dianggap sebagai pabrik talenta terbaik di Maroko dan Benua Afrika. Akademi tersebut telah melahirkan bintang-bintang kelas dunia bagi timnas Maroko, seperti Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd, dan Abdelkabir Abqar.

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Di tengah deretan talenta di akademi tersebut, Zabiri mampu menonjolkan namanya dan menarik perhatian petinggi klub Maroko Union Touarga, yang resmi mengontraknya dan mengawali karier profesionalnya bersama klub itu pada 2024.

Para pelatih mengandalkannya sebagai penyerang tengah dan winger berkat kecepatannya yang luar biasa, kemampuan menggiring bolanya yang tinggi, serta kecerdasannya yang tajam dalam mengambil posisi di kotak penalti.

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Persinggahan di Portugal dan Pintu Menuju Stade Rennes

Zabiri tak butuh waktu lama untuk membuktikan kemampuannya bersama tim utama Union Touarga. Ia mencetak tiga gol dan satu assist pada penampilan-penampilan awalnya, sebelum hijrah ke Benua Eropa pada Agustus 2024 melalui klub Portugal Famalicao dengan kontrak berdurasi empat musim.

Di Portugal, Zabiri bersinar bersama tim cadangan dengan mencetak lima gol dalam enam pertandingan, yang membuat staf pelatih segera mempromosikannya ke tim utama. Di sana, ia terus membobol gawang lawan di Liga Primeira Portugal pada musim 2025/2026, sehingga klub-klub besar Eropa berebut mendapatkannya. Klub Prancis Stade Rennes akhirnya berhasil merampungkan transfernya secara resmi pada 2 Februari 2026 dengan kontrak hingga Juni 2029.

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Prestasi Bersejarah bersama Maroko

Di level internasional, Zabiri adalah pilar utama timnas Maroko U-20 yang tampil di Piala Dunia Chile 2025. Ia turut membawa timnya menjuarai Turnamen Afrika Utara 2024 dan menjadi runner-up Piala Afrika U-20 di Mesir 2025, meski mengalami cedera parah di pergelangan kaki yang membuatnya absen di babak-babak penentuan.

Namun, momen kejayaan sesungguhnya datang di putaran final Piala Dunia U-20 di Chile (Oktober 2025), saat Zabiri memimpin timnas Maroko U-20 meraih prestasi bersejarah dengan menjuarai turnamen tersebut. Zabiri membuka penampilan gemilangnya dengan membobol gawang Spanyol (2-0) dan Brasil (2-1) di fase grup, sebelum menutup turnamen dengan cara terbaik lewat dua gol kemenangan atas Argentina (2-0) di laga final. Ia pun dianugerahi gelar pencetak gol terbanyak turnamen (dengan lima gol) serta Bola Perak sebagai pemain terbaik kedua di Piala Dunia tersebut.

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Ledakan Gol di LaLiga Spanyol

Demi mendapatkan menit bermain reguler di salah satu liga terkuat Eropa, Zabiri pindah ke klub Spanyol Racing Santander pada 29 Juli 2026 dengan status pinjaman selama satu musim dari Stade Rennes.

Di LaLiga, bintang Maroko itu benar-benar membuat gebrakan. Ia mencatatkan hat-trick pertama dalam karier profesionalnya hanya dalam 21 menit ke gawang Elche pada 28 Agustus 2026, lalu menyusulnya dengan dua gol ke gawang Deportivo Alaves dan satu gol ke gawang raksasa Barcelona. Ia pun layak dinobatkan sebagai Pemain U-23 Terbaik Liga Spanyol untuk September 2026. Hingga kini, Zabiri terus mencatatkan angka mengesankan di LaLiga dengan torehan 11 gol dari 13 pertandingan.

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Performa luar biasa ini membuka lebar pintu timnas senior Maroko baginya. Ia menjalani debut resminya melawan Gabon di Kualifikasi Piala Afrika 2027 pada September 2026, sebelum membuka catatan gol internasionalnya bersama timnas Maroko dengan menjebol gawang Niger dalam kemenangan telak 5-1 pada 13 November 2026, sekaligus menegaskan bahwa dirinya adalah masa depan lini serang sepak bola Maroko untuk tahun-tahun mendatang.