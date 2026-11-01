Penyerang Jerman milik Arsenal, Kai Havertz, mencatatkan prestasi bersejarah di Liga Primer Inggris setelah mencetak gol untuk timnya ke gawang Liverpool dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Stadion Anfield, Minggu hari ini, dalam lanjutan pertandingan pekan kesembilan Premier League.

Gol Havertz tercipta pada menit ke-16 pertandingan, mengantarkan penyerang Arsenal itu ke puncak daftar pencetak gol asal Jerman sepanjang sejarah Premier League, setelah ia mencapai gol ke-46 di kompetisi tersebut menurut jaringan "Opta".

Dengan prestasi ini, Havertz melampaui rekan senegaranya, Ilkay Gundogan, legenda Manchester City, yang sebelumnya memegang rekor tersebut setelah mencetak 45 gol sepanjang kariernya di Premier League.

Penyerang Arsenal saat ini sekaligus mantan pemain Chelsea itu berhasil mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah kompetisi, setelah menjadi pemain Jerman tersubur sepanjang Liga Primer Inggris, mengungguli sejumlah pemain Jerman terkemuka yang pernah menjalani petualangan profesional di Inggris.

Prestasi ini memberikan Havertz suntikan moral baru, terlebih karena diraih dalam laga sengit melawan Liverpool di Stadion Anfield, yang menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang Jerman paling berpengaruh yang meninggalkan jejak nyata dalam sejarah Premier League.