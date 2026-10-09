Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, memecahkan rekor legenda pendahulunya Mohammed Al Sahlawi, setelah mencetak gol ke gawang Al Diriyah di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Al Awwal Park, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Ronaldo membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-23 pertandingan, setelah winger asal Prancis Kingsley Coman melepaskan tendangan keras yang ditepis kiper Walid Abdullah, sebelum bola sampai kepadanya di depan gawang kosong.

Menurut jaringan statistik "Opta", gol ini menempatkan Ronaldo di posisi keempat sendirian dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Saudi era profesional, setelah menaikkan koleksinya menjadi 106 gol, berselisih satu gol di atas Mohammed Al Sahlawi.

Bintang Portugal itu membutuhkan 8 gol lagi untuk berbagi posisi ketiga dengan legenda lainnya, Nasser Al Shamrani, yang mencetak 114 gol.

Hal itu tidak berhenti sampai di situ, Al Diriyah menjadi tim ke-24 yang kebobolan gol dari "Sang Don" di Liga Saudi untuk profesional, sehingga menyamai Nasser Al Shamrani dalam hal mencetak gol ke jumlah klub terbanyak.

Bintang Portugal itu hanya diungguli 3 pemain, dipimpin Salem Al Dawsari dan pemain asal Suriah Omar Al Soma, yang mencetak gol ke gawang 27 tim, ditambah pemain asal Maroko Abderrazak Hamdallah yang mencetak gol ke 26 tim.

Perlu diingat bahwa Ronaldo mencetak 4 gol pada musim ini di Liga Roshn Saudi, sehingga tertinggal 7 gol penuh di belakang penyerang asal Inggris Ivan Toney yang memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan koleksi 11 gol.