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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Lewat Video: Presiden Al Hilal Bantah Tuduhan Manipulasi dan Ungkap Kisah di Balik Kepergian Benzema

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
K. Benzema
Arab Saudi
Prancis

Striker asal Prancis itu hengkang dari "Sang Pemimpin" setelah setengah musim dari kepindahannya

Pangeran Nawaf bin Saad, Presiden klub Al Hilal, menanggapi tudingan yang mengarah kepada klub soal manipulasi finansial, di tengah transfer-transfer besar yang dilakukan "Sang Pemimpin" selama bursa transfer musim panas ini.

Pangeran Nawaf bin Saad berkata, dalam pernyataan yang dikutip jurnalis Saudi Maan Al Quiae: "Al Hilal adalah satu-satunya klub yang mengumumkan laporan keuangannya, dan saya sudah pernah menyampaikan besaran dukungan finansial dari Pangeran Al Waleed bin Talal."

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Ia menambahkan: "Semua angka ada dan tercatat, dan Dana Investasi Publik mewakili negara, karena itu semua orang harus menghormati lembaga-lembaga tersebut, dan menaruh perhatian besar terhadapnya, sebab apa yang terjadi sekarang adalah tudingan terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaku manipulasi."

Ia melanjutkan: "Dua lembaga yang paling banyak menerima tudingan adalah Dana Investasi Publik dan Kementerian Olahraga, dan ini tidak seharusnya terjadi. Kita harus menghormati lembaga-lembaga negara, dan siapa pun yang melakukan hal itu tidak menyadari bahaya dari perbuatannya. Kita berada di negara yang diatur oleh syariat sebelum hukum."

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Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
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Al Ahli
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Di sisi lain, Presiden Al Hilal mengungkap kisah di balik penandatanganan penyelesaian finansial dengan penyerang Prancis Karim Benzema, sehingga ia meninggalkan tim hanya setengah musim setelah kontraknya dari Al Ittihad, pada bursa transfer musim dingin lalu.

Ia menjelaskan: "Saya berterima kasih kepada Karim (Benzema) atas sikap yang berlangsung dengan penuh keanggunan dan profesionalisme. Keputusan kepergiannya adalah keputusan olahraga, dan ia menerima keputusan itu. Ia pemain besar, ia tidak dicoret, tetapi kontraknya diakhiri secara damai."

Ia meneruskan: "Dengan adanya (Ollie) Watkins, peluang bermain Karim berkurang, dan peluang itu memang ada, tetapi ia harus diberi tahu secara terus terang tentang kondisi umum klub. Penyelesaiannya berlangsung dengan baik, mencerminkan kerja sama yang terjalin antara klub dan pemain."

Ia mengakhiri: "Karim adalah pemain besar, dan memiliki sejarah yang sangat besar, ia pemain penting dalam sejarah sepak bola dunia, dan kami mendoakan kesuksesan untuknya."

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