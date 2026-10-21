Dalam malam yang bertajuk tekad dan jiwa pejuang, Inter Milan menolak menyerah pada kekurangan jumlah pemain, dan merebut kemenangan heroik yang berharga 1-0 atas tamunya Shakhtar Donetsk, dalam laga pekan ketiga dari fase liga di ajang Liga Champions Eropa.

Pertandingan berlangsung dramatis dalam segala ukuran di Stadion Giuseppe Meazza, setelah tim Italia itu menerima pukulan telak dengan diusirnya bek mereka, Alessandro Bastoni, sehingga harus menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain di saat mereka tengah mencari kemenangan pertamanya di turnamen tersebut.

Dan ketika semua orang mengira pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang tanpa gol baru yang memperdalam luka Nerazzurri, pemain pengganti asal Brasil, Carlos Augusto, muncul sebagai pahlawan tak terduga pada menit ke-77, setelah ia memanfaatkan umpan silang cerdik dan terukur dari sang veteran Henrikh Mkhitaryan, lalu melepaskan tembakan menentukan yang merobek gawang tim Ukraina itu dan membakar tribun.

Gol yang mengembalikan Inter ke papan persaingan, setelah serangkaian hasil mengecewakan yang menempatkan mereka di peringkat ke-31 dengan satu poin, sebelum menaikkan koleksi poinnya menjadi 4 dan melompat beberapa peringkat di klasemen, hingga berada di posisi ke-20, sambil menunggu hasil dari sisa pertandingan pekan ini.

Adapun Shakhtar Donetsk, yang memasuki laga dengan catatan tanpa kekalahan dan koleksi 5 poin di peringkat keempat belas, kini koleksi poinnya terhenti dan kereta kemenangannya berhenti di tembok Milan, meskipun unggul jumlah pemain pada menit-menit terakhir, dan kini berada di peringkat ke-17.







