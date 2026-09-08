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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Lewat video: Pakar wasit angkat bicara: Al Ahli diperlakukan tidak adil dalam laga melawan Al Qadisiyah

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
W. Galeno
J. Thakri
Arab Saudi
Brasil

"Al-Raqi" mengakhiri babak pertama dengan tertinggal tiga gol tanpa balas

Seorang pakar perwasitan mengungkapkan bahwa klub Al Ahli menjadi korban ketidakadilan dalam pertandingan melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi, akibat sebuah keputusan wasit yang keliru.

Al Ahli bertandang ke markas Al Qadsiah, hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Pada menit ke-17 pertandingan, para pemain Al Ahli menuntut hadiah penalti, dengan alasan winger asal Brasil, Wenderson Galeno, dilanggar oleh Jihad Zikri, bek Al Qadsiah, di dalam kotak penalti, namun hal itu ditolak oleh wasit pertandingan.

Akan tetapi, Saad Al Kathiri, analis perwasitan surat kabar Saudi "Al Jazirah", menegaskan bahwa Al Ahli menjadi korban ketidakadilan dalam bola tersebut, dan seharusnya layak mendapatkan hadiah penalti.

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Al Kathiri mengatakan terkait hal ini: "Penalti untuk penyerang Al Ahli pada menit ke-18 tidak diberikan oleh wasit, dan seharusnya wasit video turun tangan."

Mengenai alasan penalti tersebut, ia menjelaskan: "Bek Al Qadsiah melanggar sang penyerang di dalam kotak penalti, dan tidak berhasil memainkan bola."

Perlu diingat bahwa Al Ahli tertinggal satu gol tanpa balas saat bola tersebut terjadi, sebelum babak pertama berakhir dengan ketertinggalan tiga gol tanpa balas.

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