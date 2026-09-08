Seorang pakar perwasitan mengungkapkan bahwa klub Al Ahli menjadi korban ketidakadilan dalam pertandingan melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi, akibat sebuah keputusan wasit yang keliru.

Al Ahli bertandang ke markas Al Qadsiah, hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Pada menit ke-17 pertandingan, para pemain Al Ahli menuntut hadiah penalti, dengan alasan winger asal Brasil, Wenderson Galeno, dilanggar oleh Jihad Zikri, bek Al Qadsiah, di dalam kotak penalti, namun hal itu ditolak oleh wasit pertandingan.

Akan tetapi, Saad Al Kathiri, analis perwasitan surat kabar Saudi "Al Jazirah", menegaskan bahwa Al Ahli menjadi korban ketidakadilan dalam bola tersebut, dan seharusnya layak mendapatkan hadiah penalti.

Al Kathiri mengatakan terkait hal ini: "Penalti untuk penyerang Al Ahli pada menit ke-18 tidak diberikan oleh wasit, dan seharusnya wasit video turun tangan."

Mengenai alasan penalti tersebut, ia menjelaskan: "Bek Al Qadsiah melanggar sang penyerang di dalam kotak penalti, dan tidak berhasil memainkan bola."

Perlu diingat bahwa Al Ahli tertinggal satu gol tanpa balas saat bola tersebut terjadi, sebelum babak pertama berakhir dengan ketertinggalan tiga gol tanpa balas.

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