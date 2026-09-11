Klub Al-Ittihad berhasil melompat ke puncak klasemen Liga Roshn Saudi, meski sifatnya sementara, setelah meraih kemenangan mudah atas tuan rumah Al-Faisaly, dalam pertandingan yang diwarnai penampilan gemilang penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri.

Al-Ittihad menang atas tuan rumah Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, di Stadion Kompleks Olahraga Kota Al-Majma'ah, pada pekan ketujuh Liga Roshn.

Winger asal Belanda, Steven Bergwijn, membuka keunggulan bagi Al-Ittihad pada menit ke-28, setelah menerima umpan dari gelandang asal Kolombia, Richard Rios, lalu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang.

Youssef En-Nesyri memperbesar keunggulan Al-Ittihad pada menit ke-43, setelah dengan cerdik menyambut umpan silang mendatar yang istimewa dari rekan setimnya asal Nigeria, George Ilenikhena, di depan gawang, untuk kemudian dituntaskan ke dalam jala.

Penyerang asal Maroko itu tidak berhenti di gol tersebut, karena ia menambahkan gol ketiga secara pribadi, setelah umpan lain dari Ilenikhena di depan gawang, pada menit ke-59 pertandingan.

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Pemain asal Kongo, Theo Bongonda, mencetak satu-satunya gol Al-Faisaly pada menit ke-87 pertandingan, setelah melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic.

Dengan demikian, Al-Ittihad meraih kemenangan ketiga secara beruntun, dan kelima dari 7 pertandingan, berbanding dua hasil imbang saja, tanpa menelan satu kekalahan pun di Liga Saudi pada musim ini.

Dengan hasil ini, "Sang Harimau" naik ke puncak klasemen Liga Roshn dengan raihan 17 poin, unggul satu poin atas Al-Qadsiah yang menempati posisi kedua, dan dua poin atas Al-Hilal serta Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

Di sisi lain, Al-Faisaly menelan kekalahan keempatnya pada musim ini, berbanding 3 hasil imbang, sehingga bertengger di posisi ketujuh belas alias urutan kedua dari bawah pada klasemen Liga Saudi, dengan raihan 3 poin saja.