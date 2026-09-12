Dua bintang, yakni pemain Brasil Gabriel Martinelli dan pemain Inggris Ollie Watkins, mengembalikan Al Hilal ke puncak klasemen Liga Roshn Saudi, setelah mengantarkan timnya meraih kemenangan telak atas Al Taawoun.

Al Hilal menang atas Al Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di markas Al Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Watkins membuka keunggulan Al Hilal pada menit kesembilan pertandingan, setelah memanfaatkan umpan panjang dari gelandang asal Portugal Ruben Neves, lalu berhasil berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang dengan cantik.

Pada menit ke-18, Martinelli mencetak gol kedua Al Hilal, setelah memanfaatkan bola muntah dari lini pertahanan di dalam kotak penalti, lalu melesakkannya dengan cantik ke dalam gawang.

Martinelli menambah gol keduanya sekaligus gol ketiga Al Hilal, pada menit ke-43 pertandingan, setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Watkins, sehingga berhasil berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang dan menempatkan bola ke dalam gawang.

Bintang asal Brasil itu tidak berhenti pada torehan dua gol tersebut, karena ia mencatatkan hat-trick pertamanya bersama Al Hilal pada menit ke-50 pertandingan, setelah memanfaatkan umpan silang mendatar dari pemain sayap asal Belanda Crysencio Summerville, lalu mengubahnya menjadi gol dengan mudah.

Watkins mencetak gol keduanya sekaligus gol kelima bagi timnya pada menit ke-56 pertandingan, setelah melakukan penetrasi apik dari lini tengah, yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan gawang Al Taawoun, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

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Pada menit ke-75 pertandingan, Watkins menciptakan sebuah gol baru, tetapi kali ini untuk pemain pengganti Sultan Mendash, yang memanfaatkan umpan silang penyerang asal Inggris tersebut, lalu mengubahnya menjadi gol untuk menandai gol keenam.

Dengan demikian, Al Hilal kembali ke jalur kemenangan di Liga Saudi, setelah kekalahan mengejutkan yang dialaminya pada pekan lalu dari Neom dengan skor 2-0.

"Sang Pemimpin" tidak hanya kembali ke jalur kemenangan, tetapi juga merebut kembali puncak klasemen Liga Roshn Saudi, dengan menambah koleksi poinnya menjadi 18 poin, unggul satu poin atas Al Ittihad yang berada di posisi kedua, dan dua poin atas Al Qadsiah yang menempati peringkat ketiga.

Sebaliknya, Al Taawoun menelan kekalahan keempatnya dalam 7 pekan pertama Liga Saudi, ditambah 3 hasil imbang, tanpa satu pun kemenangan, sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 3 poin, yang menempatkannya di peringkat ketujuh belas atau posisi kedua dari bawah dalam klasemen.