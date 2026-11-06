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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Lewat Video: Mantan Pejabat Merancang Rencana agar Timnas Arab Saudi Juara Piala Dunia

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Saudi Arabia
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Apakah Arab Saudi mampu mewujudkannya?

Seorang mantan pejabat merancang rencana untuk membantu timnas Arab Saudi meraih gelar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni pada edisi 2046.

Timnas Arab Saudi telah berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia sebanyak 7 kali, dan pencapaian terbesarnya adalah lolos ke babak kedua pada partisipasi pertamanya di Piala Dunia 1994, namun gagal mengulanginya sejak saat itu.

Faisal Al-Abdulhadi, mantan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Arab Saudi, mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "Thmanyah" bahwa timnas Arab Saudi membutuhkan beberapa hal untuk dapat meraih gelar Piala Dunia 1946.

Ia menjelaskan: "Pertama-tama, harus menghilangkan berbagai hambatan yang ada dalam sepak bola secara umum, dan yang paling utama adalah menentukan siapa yang mengendalikan sepak bola Arab Saudi".

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Ia menambahkan: "Anggota majelis umum adalah pihak yang mengendalikan sepak bola Arab Saudi, dan jika majelis umum lemah, maka dewan direksi dapat mengendalikan berbagai hal sesuka hatinya".

Ia melanjutkan: "Begitu pula jika majelis umum kuat, maka hasilnya akan kuat".

Ia menutup: "Majelis umum berasal dari klub-klub, perwakilan pelatih nasional, wasit, dan komite olimpiade, namun masalahnya adalah para anggota ini tidak dipilih dengan cara yang terbaik".

Perlu diingat bahwa Kerajaan Arab Saudi akan menyelenggarakan putaran final Piala Dunia 2034, sehingga menjadi negara Arab ketiga yang mendapatkan kehormatan ini, setelah Qatar pada 2022, dan Maroko bersama Spanyol serta Portugal pada 2030.

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