Klub Al Nassr menuai kritik keras dari sang legenda, meskipun sedang bersaing memperebutkan takhta Liga Roshn Saudi dengan tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Hilal.

Fahd Al Hariri, legenda Al Nassr, mengatakan dalam pernyataan kepada program "Dorina Ghair" di kanal "SBC": "Ada kelalaian dan kurangnya disiplin, serta terdapat kekurangan yang jelas dalam tim, terutama setelah tidak merekrut seorang pemain di posisi 6."

Ia menambahkan: "(Marcelo) Brozovic mewakili 20% dari kekuatan tim, tetapi ia pergi dan direkrutlah pemain yang levelnya lebih rendah darinya (Samu Costa), selain itu level penampilan (Kingsley) Coman juga lebih rendah dibanding musim lalu."

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Ia melanjutkan: "Saya melihat posisi Al Nassr dalam bahaya, sebab meskipun perbedaannya sangat jelas dengan Abha yang hanya memiliki satu poin, tetapi kekalahan Al Ittihad tidak dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat dan jiwa serta menciptakan peluang."

Ia menimpali: "Sebaliknya, kita menyaksikan semacam kelalaian, kesombongan, egoisme, dan renggangnya jarak antarlini, bahkan Abha menciptakan 4 peluang untuk pertama kalinya, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan menghadapi tim-tim lain yang levelnya lebih rendah dari Al Nassr sang juara liga."

Di sisi lain, Al Hariri memberikan nasihat kepada pemain Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, setelah mencetak gol pertama dalam kemenangan atas Abha 2-1, kemarin lusa Rabu, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Ia menjelaskan: "Saya berharap Ronaldo menghemat tenaga yang ia keluarkan untuk menerima dan mengoper bola di luar kotak penalti, agar bisa bekerja di dalam kotak penalti, membaca permainan, memotong bola, dan bermain tanpa bola."

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menempati posisi kedua di klasemen Liga Saudi dengan raihan 15 poin, kalah selisih gol dari Al Hilal yang berada di puncak, dan unggul atas Al Qadsiah yang menempati peringkat ketiga.