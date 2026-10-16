Kutukan penundaan laga menjatuhkan Al Hilal dari puncak klasemen Liga Roshn Arab Saudi, dan memberikan Al Qadsiah kunci untuk duduk sendirian di posisi teratas.

Al Qadsiah menang 2-1 atas tamunya Abha, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesembilan Liga Roshn Arab Saudi.

Striker Italia Mateo Retegui membuka keunggulan Al Qadsiah pada menit ke-30 pertandingan, setelah menerima umpan dari gelandang Belanda Tijjani Reijnders, yang ia arahkan ke dalam gawang dengan tendangan keras kaki kanannya.

Mohammed Abu Al-Shamat menambah gol kedua untuk tuan rumah pada menit ke-69, setelah memanfaatkan bola jatuh dari Retegui di depan gawang Abha, dan menendangnya dengan kaki kiri ke dalam gawang.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Sebaliknya, pemain Prancis Alimami Gory mencetak satu-satunya gol Abha pada menit kelima masa tambahan waktu pertandingan.

Kemenangan ini mengangkat poin Al Qadsiah menjadi 22, menempatkan mereka sendirian di puncak klasemen Liga Arab Saudi, dengan selisih satu poin di atas Al Hilal yang turun ke peringkat kedua.

Al Hilal tidak akan bisa menyusul Al Qadsiah pada pekan ini, setelah pertandingannya melawan Al Riyadh, yang semula dijadwalkan berlangsung hari Jumat ini, ditunda hingga bulan Desember mendatang.

Selain itu, Al Nassr juga tidak akan mampu menyusul Al Qadsiah, setelah pertandingannya melawan Al Ahli ditunda pula, yang semula dijadwalkan berlangsung kemarin Kamis, hingga bulan Maret mendatang.