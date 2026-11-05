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Lewat Video: Juventus Lolos dengan Kemenangan Sulit di Eropa dari Belanda

AZ Alkmaar vs Juventus
AZ Alkmaar
Juventus
Europa League
Belanda
Italia

Tim Belanda nyaris menyamakan kedudukan

Juventus asal Italia merebut kemenangan sulit atas tuan rumah AZ Alkmaar dari Belanda (2-1), pada petang Kamis hari ini di Stadion AFAS, dalam laga pekan keempat fase liga ajang Liga Europa.

Dengan kemenangan ini, Juventus menambah koleksi poinnya menjadi 10, dan menempati peringkat kelima di klasemen Liga Europa, sementara AZ Alkmaar tertahan di angka 6 poin, di posisi ke-14.

Teun Koopmeiners membuka keunggulan Juventus pada menit ke-19, setelah memanfaatkan umpan datar istimewa dari rekannya Randal Kolo Muani, lalu melepaskan tembakan dengan kaki kiri ke dalam gawang.

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JUV

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Tim asal Italia itu melanjutkan tekanannya, dan Kolo Muani berhasil menggandakan keunggulan lewat gol kedua, pada menit ke-37, setelah memanfaatkan kesalahan dari lini pertahanan AZ Alkmaar, lalu menembak dengan kaki kiri ke sudut jauh.

Dengan dimulainya babak kedua, AZ Alkmaar meningkatkan upaya serangannya guna mencari gol penipis ketertinggalan, tetapi Juventus mampu menjaga keunggulannya, di tengah penampilan bertahan yang gemilang dari tim tamu.

Pada menit ke-88, AZ Alkmaar mampu memperkecil ketertinggalan melalui Mexx Meerdink, bahkan nyaris menyamakan kedudukan sekitar dua menit kemudian, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Tuan rumah menekan dengan kuat pada menit-menit akhir terhadap lini pertahanan Juventus, hal yang memicu ketegangan pelatih asal Italia Luciano Spalletti, yang terlihat emosional kepada sejumlah pemainnya sebelum dan sesudah berakhirnya laga dengan kemenangan Bianconeri (2-1).

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