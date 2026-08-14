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imago-sport-1081064779.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Lewat Video: Hattrick Penalti Selamatkan Al Hilal dari Jebakan Pertama di Liga Roshn

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
K. Benzema
R. Neves
Malcom
S. Inzaghi
Arab Saudi
Prancis
Portugal
Brasil
Italia

Al-Zaeem meraih kemenangan sulit atas Al-Faisaly

Al Hilal lolos dari jebakan pertama di musim baru Liga Roshn Arab Saudi (2026-2027), berkat hat-trick dari titik penalti.

Al Hilal menang atas Al Faisaly dengan skor 4-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Jumat ini, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama Liga Roshn.

Uniknya, Al Hilal hanya mencetak satu gol dari permainan terbuka, yaitu gol kedua melalui winger asal Brasil Malcom, tepatnya pada menit ke-26.

Sebaliknya, penyerang asal Prancis Karim Benzema mencetak gol pertama bagi "Sang Pemimpin" pada menit ke-19 lewat titik penalti, dan gelandang asal Portugal Ruben Neves mencetak gol ketiga serta keempat pada menit ke-28 dan ke-82, juga dari titik penalti.

Meski mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, Al Hilal nyaris kehilangan laga ini, setelah Al Faisaly mencetak dua gol beruntun, melalui Alexander Mendy dan Theo Bongonda pada menit ke-59 dan ke-64.

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Dengan demikian, Al Hilal meraih 3 poin pertamanya di musim baru Liga Roshn, dan menempati puncak klasemen, unggul selisih gol atas Al Qadsiah yang berada di posisi kedua.

Di sisi lain, Al Faisaly, tim promosi ke Liga Roshn, gagal dalam ujian pertamanya di kompetisi ini, sehingga menempati posisi ketujuh belas tanpa poin, unggul selisih gol atas Al Shabab yang berada di posisi terakhir.

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