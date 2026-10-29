Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, mengungkapkan perkembangan terbaru proyek Stadion Besar Hassan II di Benslimane, seraya menegaskan bahwa pengerjaan berjalan dengan ritme yang meyakinkan, dengan perkiraan proyek akan rampung pada awal tahun 2028, sekitar dua tahun sebelum bergulirnya Piala Dunia 2030 yang akan dituanrumahi Maroko bersama Spanyol dan Portugal.

Dalam penampilannya di program "Saat Kejujuran" pada saluran televisi Maroko "2M", Lekjaa berbicara tentang perkembangan proyek tersebut dan arti pentingnya dalam berkas pencalonan tuan rumah final Piala Dunia, dengan menekankan bahwa ambisi Maroko melampaui sekadar menyelenggarakan pertandingan, hingga mencakup terwujudnya transformasi perkotaan yang luas di kawasan Casablanca Raya.

Stadion berkapasitas 115 ribu penonton: proyek yang melampaui sepak bola

Lekjaa menegaskan bahwa Stadion Hassan II, yang kapasitasnya mencapai 115 ribu penonton, tidak akan sekadar menjadi fasilitas olahraga, melainkan bagian dari proyek terpadu untuk menata ulang ruang kota Casablanca Raya, bersamaan dengan pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi.

Presiden Federasi Maroko itu berkata: "Stadion Hassan II akan berkontribusi dalam menata ulang ruang perkotaan Casablanca Raya," seraya menyebutkan bahwa proyek tersebut akan dibarengi dengan pengembangan sejumlah sarana transportasi, di antaranya jaringan kereta cepat regional dan jalur kereta berkecepatan sangat tinggi.

Ia menambahkan: "Dalam beberapa tahun mendatang, kita akan menyaksikan Casablanca Raya dalam wujud yang berbeda."

Jadwal penyelesaian stadion dan pertandingan sebelum Piala Dunia

Mengenai kemajuan pengerjaan, Lekjaa menyatakan optimismenya atas kemungkinan rampungnya pembangunan stadion pada awal tahun 2028, yang akan memberi Maroko waktu yang cukup untuk memanfaatkan fasilitas itu sebelum bergulirnya Piala Dunia.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian proyek lebih awal akan memungkinkan timnas Maroko memainkan laga-laganya di lapangan stadion tersebut sebelum turnamen dunia itu, selain itu klub-klub Casablanca juga dapat memanfaatkannya, terutama Wydad dan Raja, di samping kemungkinan menjadi tuan rumah berbagai acara besar lainnya.

Lekjaa berkata: "Adalah hal yang baik jika timnas bermain di stadion ini sebelum Piala Dunia."

Lekjaa mengungkap argumennya soal final Piala Dunia 2030

Terkait peluang Stadion Hassan II menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, Lekjaa berupaya menempatkan persaingan itu dalam konteks yang lebih luas ketimbang sekadar pembagian pertandingan di antara tiga negara penyelenggara.

Ia menyebutkan bahwa menjadi tuan rumah edisi seratus tahun Piala Dunia mengandung dimensi peradaban dan kemanusiaan, seraya mengingatkan pada pesan kerajaan yang di dalamnya Raja Maroko Mohammed VI mengumumkan, dari Kigali, penyelenggaraan turnamen tersebut secara bersama dengan Spanyol dan Portugal.

Ia menjelaskan bahwa proyek ini bertumpu pada penguatan memori bersama di cekungan Laut Tengah, mendekatkan bangsa-bangsa di kedua sisinya, serta mengukuhkan nilai-nilai hidup berdampingan dan pertukaran antargenerasi muda.

Namun visi bersama ini tidak berarti Maroko melepaskan ambisinya menjadi tuan rumah pertandingan final, sebab Lekjaa berpegang pada kriteria kapasitas stadion sebagai faktor utama dalam berkas ini.

Presiden Federasi Maroko itu berkata: "Final harus diberikan kepada stadion yang memiliki kapasitas daya tampung terbesar, dan saat ini, itu adalah Stadion Hassan II."

Dengan kapasitas mencapai 115 ribu penonton, Maroko bertaruh pada proyek Benslimane untuk memperkuat peluangnya menjadi tuan rumah final, sementara penentuan stadion yang akan menggelar pertandingan penutup tetap bergantung pada keputusan akhir terkait pembagian pertandingan Piala Dunia 2030.