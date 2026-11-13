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Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, selaku juru taktik timnas Arab Saudi, kembali menaklukkan hal yang mustahil bersama Arab Saudi, setelah membawa mereka meraih kemenangan yang telah lama absen atas Korea Selatan di ibu kota Qatar, Doha.

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Timnas Arab Saudi menang atas Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Jumat ini, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam laga uji coba pertamanya selama periode jeda internasional saat ini sebagai persiapan menghadapi ajang-ajang mendatang.

Marwan Al-Sahafi, winger Al-Ittihad, membuka keunggulan bagi timnas Arab Saudi pada menit pertama waktu tambahan babak pertama.

Al-Sahafi mencetak gol dengan cara yang indah, saat ia menerima umpan terobosan yang terukur dari Abdullah Al-Hamdan, penyerang Al-Nassr, sebelum melewati kiper Korea Selatan dan menempatkan bola ke dalam gawang yang kosong.

Gol tersebut adalah yang pertama dicetak Marwan Al-Sahafi sepanjang kariernya di level internasional bersama timnas Arab Saudi, meski ia telah menjalani laga ke-17 bersama tim.

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Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-47 pertandingan, Hyun-gyu berhasil mencetak gol penyama kedudukan bagi timnas Korea Selatan, setelah mengubah umpan silang mendatar ke dalam gawang dengan tembakan keras, yang gagal dihalau kiper Arab Saudi, Mohammed Al-Owais.

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Mohammed Kanno, gelandang Al-Hilal, segera membalas gol tersebut, saat ia mengembalikan keunggulan bagi timnas Arab Saudi pada menit ke-56 pertandingan, setelah menerima umpan dari Saud Abdulhamid, bek Lens dari Prancis, dan menembakkannya ke dalam gawang dengan tembakan keras.

Abdulelah Al-Amri, bek Al-Nassr, tak menunggu lama, saat ia menambah gol ketiga bagi Arab Saudi pada menit ke-59, setelah mengubah bola silang yang dikirim Nasser Al-Dawsari, gelandang Al-Hilal, dari sepak pojok, ke dalam gawang dengan sundulan kepala.

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Meski Lee Jae berhasil mencetak gol kedua bagi timnas Korea Selatan pada menit ke-68, setelah mengubah umpan silang mendatar ke dalam gawang Al-Owais, timnas Arab Saudi tetap berhasil mempertahankan kemenangan.

Kemenangan ini adalah yang pertama bagi timnas Arab Saudi atas Korea Selatan sejak 21 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2005, ketika mereka menang dalam laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2006.

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Perlu dicatat bahwa pertandingan ini adalah yang ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan, baik di level uji coba maupun resmi, sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 1980.

Dalam 18 pertandingan sebelumnya, timnas Arab Saudi meraih 5 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangi timnas Korea Selatan, sementara 7 pertandingan lainnya berakhir imbang.

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Sejak saat itu, kedua tim menjalani 6 pertandingan, dan Arab Saudi tak berhasil menang di satu pun laga tersebut, di mana timnas Korea Selatan berhasil menang di dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang, sebelum kemenangan di laga hari ini.

Di level uji coba, kedua tim menjalani pertandingan ke-7 di antara mereka, di mana rangkaian laga itu dimulai sejak tahun 1980, dan keunggulan berada di pihak timnas Korea Selatan dalam dua kesempatan, sementara 3 pertandingan berakhir imbang, sedangkan kemenangan hari ini adalah yang kedua bagi timnas Arab Saudi.

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Kemenangan paling menonjol timnas Arab Saudi atas Korea Selatan adalah di semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al-Meshal mencetak dua gol kemenangan dengan skor 2-1.

Adapun pertandingan resmi terakhir adalah di babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika laga berakhir imbang 1-1 di waktu normal, sebelum timnas Korea Selatan berhasil melaju ke perempat final melalui adu penalti.

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Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan menjalani pertandingan uji coba baru dalam pemusatan latihan saat ini di ibu kota Qatar, Doha, setelah melawan Korea Selatan, yaitu ketika menghadapi timnas Uzbekistan pada hari Selasa mendatang.