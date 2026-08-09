Lewat Video: Al-Shamal Qatar Umumkan Perekrutan Bintang Al-Ahly Mesir

Pemain Tunisia, Mohamed Ali Ben Romdhane, mengakhiri babak singkat dalam perjalanan kariernya bersama Al Ahly Mesir, setelah klub Qatar Al Shamal mengumumkan, Minggu malam ini, kesepakatan resmi mereka dengan gelandang internasional tersebut, untuk menjalani petualangan baru di Liga Qatar mulai musim 2026-2027.

Al Shamal berharap bergabungnya Ben Romdhane menjadi tambahan kekuatan bagi skuad, mengingat kualitas teknis yang dimilikinya dan pengalaman yang diperolehnya selama kariernya bersama sejumlah klub, di samping kiprahnya di level internasional bersama timnas Tunisia.

Al Shamal menegaskan bahwa Mohamed Ali Ben Romdhane memiliki kualitas teknis tinggi yang membuatnya layak memberikan kontribusi nyata bagi tim, seraya menyoroti pengalaman yang diperolehnya selama perjalanannya bersama Al Ahly Mesir dan Esperance Tunisia, selain kiprahnya membela timnas Tunisia.

Pemain asal Tunisia itu telah menjalani tes medis dengan sukses, dan akan segera bergabung dengan latihan Al Shamal, sebagai persiapan menyambut dimulainya musim baru 2026-2027.

Musim baru Liga Bintang Bank Doha dijadwalkan dimulai pada 20 Agustus ini, sementara Al Shamal akan menjalani laga pertamanya di kompetisi tersebut pada 21 Agustus, saat menghadapi Al Arabi dalam pertandingan pekan pertama.

Ben Romdhane berambisi mengembalikan kehadirannya yang kuat dalam susunan pemain inti selama petualangan barunya, setelah menghadapi kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler bersama Al Ahly pada musim lalu.

Statistik Ben Romdhane bersama Al Ahly

Sebelumnya, Al Ahly mengumumkan kepergian Mohamed Ali Ben Romdhane, yang berusia 27 tahun, setelah satu musim yang dijalaninya di dalam Benteng Merah, di mana selama itu ia tak mampu memantapkan posisinya dalam susunan pemain inti secara reguler.

Pemain asal Tunisia itu tampil bersama Al Ahly dalam 33 pertandingan di berbagai ajang, mencetak dua gol, serta turut berkontribusi mengantarkan tim meraih gelar Piala Super Mesir.

Mohamed Ali Ben Romdhane bergabung dengan Al Ahly pada musim panas 2025 dari klub Hungaria Ferencvaros, setelah menjalani petualangan yang menonjol bersama klub Hungaria itu usai hengkang dari Esperance Tunisia.

Setelah hanya satu musim bersama Al Ahly, pemain tersebut memutuskan untuk menjalani tantangan baru, dengan pindah ke Al Shamal Qatar dan memulai babak baru dalam perjalanan profesionalnya, di tengah harapan agar ia dapat memperoleh ruang yang lebih besar untuk tampil dan bersinar di sana.