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Lewat ucapan Xavi: pernyataan misterius membuka pintu kepindahan dari Belanda ke Maroko

Netherlands
Morocco
Belanda
Maroko

Apa yang dikatakan pria Spanyol itu?

Xavi Hernandez, pelatih timnas Belanda, menegaskan rasa hormatnya terhadap keputusan para pemain terkait masa depan internasional mereka, dalam sikap yang membuka pintu bagi pembahasan mengenai pilihan para pemain berdarah Maroko yang lebih memilih membela timnas Maroko ketimbang Belanda, meski tumbuh atau menjalani pembinaan sepak bola mereka di tanah Belanda. 

Xavi mengatakan, dalam pernyataannya kepada media, untuk mengumumkan skuat timnas Belanda menjelang jeda internasional mendatang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Federasi Sepak Bola Belanda berada di bawah tanggung jawab pihak yang berwenang menangani komunikasi, seraya menekankan rasa hormat penuhnya terhadap keputusan para pemain, sekaligus tetap membuka kemungkinan untuk turun tangan dan berbicara dengan mereka jika mereka membutuhkan dukungan atau bantuan demi memperkuat barisan timnas.

Pernyataan pelatih Belanda itu datang di saat pilihan para pemain berkewarganegaraan ganda tengah menarik perhatian besar, khususnya para pemain bertalenta berdarah Maroko yang dihadapkan pada pilihan membela Belanda atau Maroko, di tengah upaya timnas Maroko untuk menarik talenta-talenta terbaik yang mampu memperkuat proyek sepak bola mereka. 

Xavi menjelaskan: "Urusan ini terkait dengan Federasi Sepak Bola Belanda, merekalah yang menangani komunikasi dalam hal ini. Saya menghormati keputusan para pemain, dan tentu saja saya bisa turun tangan serta berbicara dengan para pemain jika memang ada kebutuhan untuk melibatkan mereka dan memperkuat barisan timnas."

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