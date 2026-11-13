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Gerard Pique, pemegang saham terbesar di klub Spanyol Andorra, mengangkat persoalan keterlambatan keputusan disipliner di dalam Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol. Ia menyatakan kekesalannya atas belum adanya kepastian mengenai status tiga pemain timnya kurang dari 24 jam menjelang laga melawan Almeria, di tengah ketiadaan pemberitahuan resmi yang menentukan apakah mereka dapat tampil atau akan terkena sanksi larangan bermain.

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Pique mengkritik situasi ketidakpastian yang menempatkan klub dalam posisi sulit, dan memengaruhi persiapan mereka untuk pertandingan serta perhitungan teknis mereka.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Pique mengungkapkan kemarahannya dalam sebuah video yang ia unggah melalui akunnya di platform “TikTok”, saat rombongan Andorra dalam perjalanan menuju Almeria, membahas situasi Jesus Olmo, Ivi Ackermann, dan Lautaro de Leon, dengan latar belakang peristiwa laga melawan Tenerife.

Ia menjelaskan bahwa kritiknya datang dalam kerangka kritik yang membangun, dengan tujuan menarik perhatian terhadap kesulitan yang dihadapi klub akibat keterlambatan keputusan disipliner.

Pique menuturkan bahwa manajemen Andorra telah berupaya menanyakan situasi para pemain melalui saluran yang tersedia, dan upaya mereka bahkan sampai pada komunikasi langsung dengan presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, namun mereka tidak memperoleh jawaban yang jelas pada waktu yang tepat.

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Ia menambahkan bahwa tim tengah bersiap untuk laga hari Sabtu, sementara hari Jumat telah tiba tanpa mengetahui apakah ketiga pemain tersebut akan bermain atau absen karena hukuman larangan bertanding.

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Pemegang saham terbesar di klub itu memperingatkan dampak keterlambatan ini terhadap perencanaan teknis, dengan menjelaskan bahwa tim pelatih perlu mengetahui daftar pemain yang tersedia sebelum menetapkan susunan pemain dan rencana permainan.

Pelatih mungkin terpaksa mencoret salah satu pemain sebagai tindakan antisipatif, sebelum kemudian terbukti bahwa tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepadanya, yang dapat mengakibatkan larangan bertanding itu ditunda ke pertandingan lain, dan semakin memperumit perhitungan tim.

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Masalah ini kian bertambah seiring mendekatnya waktu pertandingan, karena klub tidak lagi memiliki cukup waktu untuk menyiapkan alternatif dan menangani absennya pemain yang mungkin terjadi.

Andorra kemudian menerima pemberitahuan tentang larangan bertanding bagi Ackermann dan Lautaro selama satu pertandingan; karena akumulasi 5 kartu kuning bagi pemain pertama, dan kartu merah pemain kedua saat melawan Tenerife setelah ia menerima dua peringatan, meski klub telah mengajukan banding terhadap kartu kuning kedua.

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Sebaliknya, situasi Jesus Olmo masih menggantung, setelah komite disiplin memutuskan menunda penetapan kasusnya karena kondisi luar biasa yang terkait dengannya.

Dalam konteks lain, telah ditetapkan jadwal baru untuk pertandingan yang ditunda antara Andorra dan Real Mallorca, yang akan digelar pada hari Rabu 9 Desember mendatang, pukul sembilan malam, setelah sebelumnya ditunda akibat meninggalnya Jesus de Miguel.

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Laga tersebut akan bersamaan dengan pertandingan Castellon melawan Eibar, dan Granada melawan Tenerife, setelah diputuskan bahwa ketiga pertandingan yang ditunda itu digelar pada hari dan waktu yang sama.

Dan sementara situasi Ackermann dan Lautaro telah diselesaikan, kasus Olmo tetap tanpa keputusan akhir, sehingga kritik Pique tetap berlaku mengenai perlunya pengumuman sanksi disipliner pada waktu yang memberi klub kesempatan yang cukup untuk bersiap menghadapi pertandingan.