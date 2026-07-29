Proyek "FIFA Forward Enterprise" terus mengalami perkembangan, di mana Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino berupaya meyakinkan 211 asosiasi anggota FIFA mengenai keunggulan struktur komersial baru ini.

Perusahaan ini, yang berupaya menyatukan sejumlah aktivitas ekonomi badan pengelola dunia tersebut, bertujuan untuk memungkinkan FIFA menarik investor dari sektor swasta, sekaligus menjanjikan peningkatan pendanaan yang dialokasikan untuk pengembangan sepak bola.

FIFA mengumumkan dalam pernyataan resmi kemarin, Selasa, bahwa presidennya, Gianni Infantino, berniat menjual saham dari turnamen Piala Dunia dalam bentuk saham kepada investor dari sektor swasta.

Isu ini masih sangat sensitif menyusul kritik dari Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan tuduhan adanya kemungkinan pembongkaran bertahap aset komersial Piala Dunia, serta ancaman untuk memboikot Piala Dunia.

Menurut informasi terbaru dari situs Politico, yang dikutip oleh jaringan "Foot Mercato", dana Thrive Capital, yang dipimpin oleh Joshua Kushner (seorang pengusaha Amerika), saudara dari Jared Kushner, suami putri Presiden Amerika Donald Trump, berupaya menjalin kemitraan dengan dana kekayaan negara, lembaga-lembaga keuangan besar, dan para investor dari Eropa, Asia, dan Amerika Latin untuk membangun basis investor global dan beragam.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) juga berniat menunjuk pemimpin sementara untuk mengelola proyek FIFA Forward Enterprise, yang akan berada di bawah pengawasan sebuah dewan direksi.

Pada saat yang sama, laporan menyebutkan bahwa Gianni Infantino telah merekam pesan video yang ditujukan kepada 211 asosiasi anggota untuk memaparkan usulan tersebut secara langsung kepada mereka.

Proses ini diperkirakan akan berlangsung dalam dua tahap: pertama, pemungutan suara mengenai kelanjutan proyek FIFA Forward Enterprise, yang diikuti dengan langkah individual dari setiap asosiasi anggota terkait kemungkinan bergabungnya mereka ke dalam struktur ini.